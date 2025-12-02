La Selección Argentina de básquet aplastó a Cuba y se afirma como candidato rumbo al Mundial 2027

Con un contundente 105–49 en Buenos Aires, el equipo nacional cerró la primera ventana de las Eliminatorias con puntaje ideal y sueña con el Mundial.

La Selección Argentina de básquet vivió una noche consagratoria en el estadio Obras Sanitarias, donde los testigos pudieron observar una actuación sólida en todas las facetas del juego, cuando el equipo dirigido por Pablo Prigioni derrotó a Cuba por 105–49.

Este resultado que no solo garantizó puntaje ideal en la primera ventana de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027, sino que además marcó un récord histórico: la diferencia de 56 puntos es la más amplia conseguida por el combinado nacional en este tipo de competencias.

cabboficial_593585583_1314539207384286_6135191314771306334_n Así fue la victoria de la Selección Argentina de básquet ante Cuba El inicio había mostrado cierta paridad, con un primer cuarto que terminó 19–18. Sin embargo, desde el segundo período Argentina aceleró y quebró definitivamente el partido. El equipo se impuso con defensa intensa, velocidad en transición y una rotación que mantuvo siempre la intensidad. El tercer cuarto consolidó la brecha y el último período dejó cifras definitivas que exhibieron una superioridad absoluta.

El goleo argentino fue distribuido, evidencia de un funcionamiento coral: Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos, seguido por Francisco Cáffaro con 15, Juan Fernández con 14, Nicolás Brussino con 13, Gonzalo Corbalán con 12 y Alex Negrete con 10. Por el lado de Cuba, las respuestas individuales llegaron de Marlon Díaz, Ibrahim Hechavarría y Marcos Chacón, todos en doble dígito, aunque sin poder evitar el avance argentino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIBA Basketball World Cup (@fibawc) Este resultado completó una ventana perfecta para Argentina, que venía de vencer en La Habana por 80–68. Con dos triunfos en dos presentaciones y un notable rendimiento colectivo, el equipo se posiciona como líder del grupo, compartiendo la cima con Uruguay pero con mejor diferencia de puntos.