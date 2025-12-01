Básquet: La Selección Argentina dominó el segundo partido ante Cuba

El ingreso de Negrete y Deck le dieron otra impronta. Desde la intensidad, los ataques rápidos y las acciones individuales de los dueños de casa, Argentina empezó a construir su diferencia, que trepó a 14 en el cierre de la primera mitad. A la vuelta de los vestuarios la historia fue otra. La celeste y blanca conectó un parcial inial de 13-0 en algo más de cuatro minutos, pero estiró su gran momento hasta tomar una ventaja de 36.
Gabriel Deck fue el más destacado de la nonche en el Templo del Rock. El santiagueño cambió la dinámica del equipo y terminó con 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Fran Cáffaro terminó escoltando con 15 unidades, mientras que Nicolás Brussino colaboró con 13 tantos y 13 rebotes. Vale mencionar que los 12 integrantes del plantel nacional vieron minutos en el juego.