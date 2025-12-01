1 de diciembre de 2025 - 21:20

Básquet: La Selección Argentina dominó el segundo partido ante Cuba

BÁSQUET. La Selección Argentinia fue contundente y sacó una gran diferencia que suma considerablemente en la tabla de posiciones.

Los Andes
Por Redacción Deportes

BÁSQUET. Argentina dominó el segundo partido ante Cuba.

La novedad llegó un par de minutos antes del salto inicial, cuando se confirmó que, a las bajas ya conocidas, se le sumó la de Reynaldo García Zamora, acortando la rotación del equipo de la isla. Pero a pesar de eso, Argentina no pudo sacar ventajas claras en el arranque. Nuevamente le costó la efectividad del perímetro (terminó la primera mitad con 2/18) y, de la misma manera, le costó encontrar puntos cerca del aro. Las rotaciones estuvieron bien planteadas por la albiceleste, que terminó fallando tiros muy confiables.

BÁSQUET. Argentina dominó el segundo partido ante Cuba

El ingreso de Negrete y Deck le dieron otra impronta. Desde la intensidad, los ataques rápidos y las acciones individuales de los dueños de casa, Argentina empezó a construir su diferencia, que trepó a 14 en el cierre de la primera mitad. A la vuelta de los vestuarios la historia fue otra. La celeste y blanca conectó un parcial inial de 13-0 en algo más de cuatro minutos, pero estiró su gran momento hasta tomar una ventaja de 36.

La figura de la Selección Argentina de Básquet

Gabriel Deck fue el más destacado de la nonche en el Templo del Rock. El santiagueño cambió la dinámica del equipo y terminó con 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Fran Cáffaro terminó escoltando con 15 unidades, mientras que Nicolás Brussino colaboró con 13 tantos y 13 rebotes. Vale mencionar que los 12 integrantes del plantel nacional vieron minutos en el juego.

