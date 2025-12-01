Básquet: La Selección Argentina dominó el segundo partido ante Cuba

BÁSQUET. La Selección Argentinia fue contundente y sacó una gran diferencia que suma considerablemente en la tabla de posiciones.

Segunda victoria de Argentina en las ventanas clasificatorias al mundial de Qatar 2027. La albiceleste fue de menos a más y, a pesar de sufrir con la efectivifdad del triple, se terminó quedando con el triunfo en casa por 105 a 49. Con este resultado, el equipo comandado por Pablo Prigioni lidera la tabla del grupo D junto a Uruguay, que venció a Panamá en sus dos partidos.

G7H3SRQW8AABX1b BÁSQUET. Argentina dominó el segundo partido ante Cuba. Gentileza. La novedad llegó un par de minutos antes del salto inicial, cuando se confirmó que, a las bajas ya conocidas, se le sumó la de Reynaldo García Zamora, acortando la rotación del equipo de la isla. Pero a pesar de eso, Argentina no pudo sacar ventajas claras en el arranque. Nuevamente le costó la efectividad del perímetro (terminó la primera mitad con 2/18) y, de la misma manera, le costó encontrar puntos cerca del aro. Las rotaciones estuvieron bien planteadas por la albiceleste, que terminó fallando tiros muy confiables.

G7HweQyW4AAuqJV BÁSQUET. Argentina dominó el segundo partido ante Cuba Gentileza. El ingreso de Negrete y Deck le dieron otra impronta. Desde la intensidad, los ataques rápidos y las acciones individuales de los dueños de casa, Argentina empezó a construir su diferencia, que trepó a 14 en el cierre de la primera mitad. A la vuelta de los vestuarios la historia fue otra. La celeste y blanca conectó un parcial inial de 13-0 en algo más de cuatro minutos, pero estiró su gran momento hasta tomar una ventaja de 36.