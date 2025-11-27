27 de noviembre de 2025 - 17:20

Básquet de Mendoza: : Atlético San Martín venció a Andes Talleres y estiró la serie reválida a un tercer juego

BÁSQUET. Atlético Club San Martín fue muy superior a Andes Talleres, ganó 77 a 64 e igualó la serie reválida 1-1. Figura: Tiago Carrasco.

Atlético Club San Martín derrotó a Andes Talleres e igualó la serie reválida 1-1.&nbsp;

Foto:

Gentileza: Jorge Ruiz.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

DSC_7344

La gran figura del encuentro fue Tiago Carrasco con 19 puntos; 6 rebotes; 2 asistencias. Valoración: 18. Otro de los puntos altos del León fueron Nicolás Seoane con 12 puntos, Ignacio Suárez con 16 y Nacho Montaldi con 8. En Talleres, Tapia con 16 y Sánchez con 17 fueron los más efectivos.

Básquet de Mendoza: la síntesis del triunfo de Atlético Club DSan Martín

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (77): Nicolás Seoane 12; Augusto Lemir 9; Ignacio Suárez 16; Ignacio Montaldi 8; Tiago Carrasco 19 (FI); Valentín Sandri 2; Santino Sarfati 2; Lautaro Palmieri 3; Agustín Suárez 0; Joaquín Bonasera 6; Fausto Buscema 0. DT: Fernando Minelli.

ANDES TALLERES SPORT CLUB (64): Harwin Pérez 5; Renzo Castellino 7; Ignacio Garitaonandía 6; Nicolás Tapia 16; Gonzalo Sánchez 17 (FI); Juan Méndez Casariego 0; Gonzalo Bustos 10; Alejo Castellino 0; Matías Godoy 0; Lucas Müller 3. DT: Nicolás Reig.

Estadio: Esteban Costantini.

Parciales: 18-17; 34-32 y 58-40.

Tiros libres: Atlético Club San Martín 11/14 – Andes Talleres 18/26

Figura: Tiago Carrasco (Atlético Club San Martín) 19 puntos; 6 rebotes; 2 asistencias. Valoración: +18.

