Promesa del básquet de 16 años murió mientras entrenaba: lo aplastó el tablero

Un joven basquetbolista indio murió de forma instantánea luego de que volcara la pelota sobre el aro y este se le desplomara encima de su pecho a causa del mal estado . El trágico hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

El prospecto de 16 años fue identificado como Hardik Rathi , un reconocido deportista e integrante de las selecciones juveniles. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Rohtak, situada a unos 50 kilómetros de Nueva Delhi.

Tras la tragedia, la familia denunció que la estructura instalada en el parque deportivo de la ciudad estaba en malas condiciones . El adolescente fue trasladado a un hospital cercano, pero arribó sin vida.

Las imágenes de la cámara de seguridad se viralizaron en redes sociales. Se puede ver a Rathi entrenando hasta el momento que saltó y se colgó del aro para practicar una volcada . Sus compañeros que estaban al costado de la cancha corrieron rápidamente para levantar el tablero que estaba sobre su pecho.

Según Khadak Singh Rathi, familiar juvenil, las canchas se construyeron en 2009 y el entrenador había advertido en repetidas ocasiones el mal estado del aro. Incluso dijo que hubo una inspección que constató el riesgo de colapso.

El joven era una promesa del básquetbol indio

El hecho tuvo gran repercusión en India y fue cubierto por los medios nacionales debido a que el joven era una promesa del básquet. Deepender Singh Hooda, miembro del Parlamento indio por Rohtak, cuestionó la falta de mantenimiento.

El congresista aseguró que las instalaciones fueron construidas con fondos designados durante su gestión y que posteriormente había destinado más recursos para mejorar el lugar.

Por su parte, el ministro de Deportes, Gaurav Gautam, suspendió al oficial de deportes del distrito de Rohtak.