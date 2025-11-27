27 de noviembre de 2025 - 11:44

Promesa del básquet de 16 años murió mientras entrenaba: lo aplastó el tablero

Ocurrió en la India y la noticia tuvo gran repercusión, ya que el adolescente de 16 años era un prospecto del deporte.

Promesa basquetbolista estaba practicando volcadas, el tablero se le cayó encima el pecho y murió.

Promesa basquetbolista estaba practicando volcadas, el tablero se le cayó encima el pecho y murió.

Foto:

Por Redacción Mundo

Un joven basquetbolista indio murió de forma instantánea luego de que volcara la pelota sobre el aro y este se le desplomara encima de su pecho a causa del mal estado. El trágico hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Leé además

Jennifer Lopez con uno de los looks que lució en la boda india

Jennifer Lopez en la "boda del año" en India: cobró una cifra millonaria y su vestuario desató polémica

Por Redacción
Un piloto de combate indio falleció en un accidente aéreo durante el Dubai Air Show

Video de la tragedia en Dubái: murió un piloto de avión al estrellarse en plena exhibición

Por Redacción Mundo

El prospecto de 16 años fue identificado como Hardik Rathi, un reconocido deportista e integrante de las selecciones juveniles. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Rohtak, situada a unos 50 kilómetros de Nueva Delhi.

Tras la tragedia, la familia denunció que la estructura instalada en el parque deportivo de la ciudad estaba en malas condiciones. El adolescente fue trasladado a un hospital cercano, pero arribó sin vida.

Las imágenes de la cámara de seguridad se viralizaron en redes sociales. Se puede ver a Rathi entrenando hasta el momento que saltó y se colgó del aro para practicar una volcada. Sus compañeros que estaban al costado de la cancha corrieron rápidamente para levantar el tablero que estaba sobre su pecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/saintkishore/status/1993561784419336502&partner=&hide_thread=false

Según Khadak Singh Rathi, familiar juvenil, las canchas se construyeron en 2009 y el entrenador había advertido en repetidas ocasiones el mal estado del aro. Incluso dijo que hubo una inspección que constató el riesgo de colapso.

El joven era una promesa del básquetbol indio

El hecho tuvo gran repercusión en India y fue cubierto por los medios nacionales debido a que el joven era una promesa del básquet. Deepender Singh Hooda, miembro del Parlamento indio por Rohtak, cuestionó la falta de mantenimiento.

El congresista aseguró que las instalaciones fueron construidas con fondos designados durante su gestión y que posteriormente había destinado más recursos para mejorar el lugar.

Por su parte, el ministro de Deportes, Gaurav Gautam, suspendió al oficial de deportes del distrito de Rohtak.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Impactantes imágenes: ya son 55 fallecidos por el incendio en 7 edificios en Hong Kong.

Impactantes imágenes: ya son 55 fallecidos por el incendio en 7 edificios en Hong Kong

Por Redacción Mundo
Adolf Hitler Uunona, candidato a ganar en Namibia

El nuevo Adolf Hitler es negro y está por ganar las elecciones en una excolonia alemana

Por Redacción Mundo
Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados a pocos metros de la Casa Blanca

Balearon a dos miembros de la Guardia Nacional en las cercanías de la Casa Blanca

Por Redacción Mundo
Feroz incendio en Hong Kong dejó al menos 36 muertos

Incendio fatal en un complejo de edificios en Hong Kong deja al menos 36 muertos y 270 desaparecidos

Por Redacción Mundo