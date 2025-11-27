Macron anunció un nuevo servicio militar voluntario para jóvenes de 18 y 19 años

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario destinado a jóvenes de 18 y 19 años , que comenzará a funcionar el próximo verano europeo y que estará enfocado exclusivamente en misiones dentro del territorio nacional .

El programa arrancará con 3.000 voluntarios , con la meta de aumentar a 10.000 en 2030 y llegar a 50.000 en 2035 , “en función de la amenaza”, señaló el mandatario durante un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.

Macron enmarcó la iniciativa en un contexto de creciente tensión geopolítica en Europa: "La juventud aspira a la libertad y tiene sed de compromiso. En un momento en que todos nuestros aliados europeos avanzan frente a una amenaza que pesa sobre todos nosotros, Francia no puede permanecer inmóvil".

Y añadió: "Necesitamos la movilización de la nación para defenderse, no contra tal o cual enemigo, sino para estar preparada y para ser respetada".

El presidente insistió en que el objetivo es reforzar la movilización nacional para garantizar la defensa del país, no frente a un enemigo específico, sino para estar preparados y ser respetados .

Macron anunció un nuevo servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes de 18 y 19 años.

El anuncio llegó luego de una polémica

El anuncio se produjo luego de la polémica generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor del Ejército, Fabien Mandon, quien había dicho que ante la amenaza rusa Francia debía estar dispuesta a “aceptar perder a sus hijos”.

Para despejar dudas, Macron subrayó que los jóvenes no serán enviados al exterior y puntualizó que el ejército seleccionará a los futuros reclutas entre "los más motivados y los que respondan mejor a sus necesidades".

Cómo funcionará el servicio militar voluntario

Duración total: 10 meses.

10 meses. Primer mes: formación general, instrucción militar básica, manejo de armas y entrenamiento físico.

formación general, instrucción militar básica, manejo de armas y entrenamiento físico. Nueve meses restantes: integración en unidades militares, compartiendo vida y tareas con profesionales.

integración en unidades militares, compartiendo vida y tareas con profesionales. Sin misiones en el extranjero.

Remuneración estimada: alrededor de 1.000 euros mensuales.

alrededor de Costo anual proyectado: más de 2.000 millones de euros, financiados con el incremento del presupuesto de Defensa.

Los candidatos se inscribirán durante la “jornada de movilización”, a la que están convocados todos los jóvenes de la edad correspondiente.

francia servicio miliar

Macron no descarta el servicio militar obligatorio por casos extremos

El jefe de Estado descartó el regreso del servicio militar obligatorio, eliminado en 1996, pero dejó abierta la posibilidad de que el Parlamento pueda imponer un llamado obligatorio a toda una generación “en caso excepcional”.

Cuál es el objetivo

Al finalizar sus 10 meses de servicio, los jóvenes podrán retomar estudios, ingresar al mercado laboral o sumarse a la reserva operativa que Macron busca reforzar de 45000 a 80000 personas para 2030. También se les dará la posibilidad de continuar entonces en las fuerzas armadas como profesionales.

El presidente defendió esta combinación de efectivos profesionales y voluntarios como un “modelo híbrido” necesario en un “mundo incierto”.