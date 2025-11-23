23 de noviembre de 2025 - 18:35

Lula da Silva fijó una fecha para el acuerdo Mercosur–UE pese a las objeciones de Francia

El presidente brasileño anunció en Johannesburgo que el pacto comercial con la Unión Europea se firmará el 20 de diciembre en Brasilia, pese a la resistencia del gobierno de Emmanuel Macron.

Por Redacción

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) ya tendría fecha definitiva. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció en Johannesburgo, tras concluir la reunión de líderes del G20, que la firma del pacto se realizará el próximo 20 de diciembre en Brasilia.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró Lula, citado por Folha de San Pablo.

El mandatario brasileño remarcó que la firma avanzará a pesar de la fuerte oposición del gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que no logró sumar una minoría de bloqueo dentro de la UE. En ese marco, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, había intentado negociar en el G20 una cláusula de salvaguarda “robusta” con el canciller argentino, Pablo Quirno, para conseguir el respaldo de París.

Lula, sin embargo, descartó que Francia condicione el cierre del pacto y aclaró que la negociación se da directamente con la Unión Europea: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Ursula von der Leyen y António Costa como negociadores”.

Si bien el acuerdo —alcanzado en diciembre de 2024 tras 25 años de tratativas— estaba previsto para rubricarse durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, esa reunión podría posponerse por problemas de agenda de varios mandatarios. La Cancillería argentina había confirmado que Javier Milei no asistiría y el paraguayo Santiago Peña tampoco estaría presente.

Ante ese escenario, Lula indicó que la firma se realizará en una reunión especial en Brasilia. “Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay… firmaremos el 20 de diciembre”, señaló. De concretarse, el acuerdo creará uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada estimada en 780 millones de personas.

