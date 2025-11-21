Trump puso contra las cuerdas a Ucrania con un ultimátum que podría cambiar el rumbo del conflicto

El presidente de EE. UU. dio a Ucrania un plazo definitivo para aceptar su plan de paz, advirtiendo que no hacerlo podría llevar a una derrota inminente.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el próximo jueves (Día de Acción de Gracias) es el “momento adecuado” para que Ucrania acepte el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos, informaron medios internacionales.

“He tenido muchos plazos límite, pero si las cosas van bien, los plazos límite se suelen prorrogar. Pero el jueves, creemos que es un momento apropiado”, afirmó Trump en una entrevista concedida a Fox News.

Asimismo, el mandatario aseguró que Kiev “perderá en un corto periodo de tiempo” si demora una respuesta positiva y advirtió que “están perdiendo territorio”.

El acuerdo de paz de Donald Trump podría ser la última oportunidad para evitar la pérdida de más territorio en Ucrania. En las últimas horas se conocieron los 28 puntos del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el conflicto ucraniano, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días.

El portal estadounidense Axios divulgó los detalles de un plan que Moscú no comentó, ya que se limitó a señalar que no tiene nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto ucraniano, más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska.