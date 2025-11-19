Estados Unidos habría rechazado una propuesta de Maduro para dejar el poder en dos años.

El Gobierno de Estados Unidos habría rechazado una propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro para abandonar el poder tras un período de transición de dos a tres años, según reveló este martes una investigación del New York Times .

La oferta habría surgido en el marco de negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente estadounidense Donald Trump , destinadas a explorar salidas a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela .

De acuerdo con funcionarios citados bajo anonimato, Trump dio “su visto bueno” a planes de la CIA orientados a preparar “un campo de batalla para acciones futuras”. Como parte de esos contactos informales, enviados de Maduro habrían propuesto una transición ordenada que permitiría al mandatario venezolano dimitir en un plazo de dos años .

La Casa Blanca lo habría considerado inaceptable , al exigir una salida inmediata como condición básica para cualquier acuerdo.

El Times también reporta que Maduro ofreció abrir el acceso a los recursos petroleros venezolanos a compañías estadounidenses como parte de la negociación.

Trump dijo que Maduro tiene los días contados, pero descartó una guerra con Venezuela.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe por directiva de la Administración Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

La publicación coincide con un contexto de mayor tensión regional. En las últimas semanas, Trump recibió múltiples informes del Pentágono sobre la operación militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde agosto, liderada por el Comando Sur.

Entre los despliegues más llamativos se encuentra el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, acompañado por buques de guerra y unos 12.000 militares.

Según el Comando Sur, EE.UU. ejecutaron 21 ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico desde agosto, dejando un saldo de más de 80 personas muertas.

Los presidentes están dispuestos a dialogar

Aunque Trump endureció la presión militar y política, recientemente afirmó que estaría dispuesto a “dialogar con Maduro”. Sin embargo, también aseguró que ya había tomado “una decisión” sobre Venezuela, sin ofrecer detalles.

Maduro, por su parte, respondió que un ataque militar contra Venezuela sería “el fin político” de Trump, pero reiteró que está dispuesto a conversar “cara a cara” con su homólogo estadounidense.

EE.UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista

Como parte del endurecimiento de su política, el Departamento de Estado anunció que el 24 de noviembre designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO). Washington vincula a este grupo con el entorno militar y político de Maduro; Caracas sostiene que se trata de “un invento”.

El Times señala que la CIA ya tiene identificadas instalaciones venezolanas vinculadas al narcotráfico que podrían ser blanco de ataques si Trump emitiera la orden.

En medio de la tensión, Maduro encabezó este martes un encuentro de oración en el Palacio de Miraflores, donde proclamó públicamente a Jesucristo como “señor y dueño” de Venezuela.

El acto, transmitido por VTV, contó con líderes evangélicos, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra.

"Sepan que este palacio presidencial, verdaderamente, es el palacio del pueblo y a partir de hoy es un altar para glorificar a Dios, para que el pueblo glorifique a Dios, un gran altar de oración y de fuerza", aseguró el mandatario.

Asimismo, expresó que se “radicaliza” con Cristo y reafirmó que la Constitución venezolana garantiza la libertad de culto.