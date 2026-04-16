Irán repudió las nuevas sanciones de Estados Unidos y las calificó como "terrorismo económico"

El Ministerio de Exteriores de Irán denunció este jueves la amenaza del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de intensificar las sanciones contra el país . El Gobierno iraní lo calificó como “terrorismo económico” y señaló una " extorción patrocinada por el Estado".

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Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el portavoz del ministerio, Esmaeil Baghaei, denunció que estas políticas “no son más que acciones que equivalen a crímenes contra la humanidad y que, en su efecto acumulativo, constituyen genocidio”

Este comunicado se lanzó luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, advirtiera el miércoles sobre la imposición de una serie de sanciones secundarias contra Irán.

“Ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, que son una medida muy severa , y los iraníes deben saber que esto será el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas ”, señaló Bessent a los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de abril de 2026. Kelly Loeffler y Bessent hicieron declaraciones sobre el éxito de las disposiciones fiscales de la administración, ya que el 15 de abril es el día de la declaración de impuestos.

Las sanciones apuntarían a empresas y embarcaciones que, según el Departamento del Tesoro, exporta n petróleo y gas natural iraní , así como a los países que compran petróleo iraní.

Bloqueo y tensión en el Estrecho de Ormuz

En el marco de un operativo de bloqueo marítimo que Washington mantiene sobre Irán, esta semana ya fueron desviados diez barcos y ninguna embarcación logró atravesar el estrecho en dirección a puertos iraníes, según informaron autoridades militares.

El jefe del CENTCOM, Brad Cooper, aseguró que las fuerzas estadounidenses lograron detener por completo el comercio marítimo hacia y desde Irán, en una señal de endurecimiento de la estrategia en la región.

La intercepción se produce en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con el estrecho de Ormuz convertido en un punto crítico del conflicto.

El despliegue militar y el bloqueo naval refuerzan el riesgo de una escalada mayor, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en esta zona clave para la economía global.