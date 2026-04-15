15 de abril de 2026 - 23:00

Tensión en Ormuz: EE.UU. desvió un carguero iraní y refuerza el bloqueo naval

Un destructor de la Marina estadounidense interceptó y obligó a regresar a un carguero iraní en el estrecho de Ormuz, en el marco del bloqueo impuesto por Washington.

Estados Unidos interceptó un barco de bandera iraní en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos interceptó un barco de bandera iraní en el estrecho de Ormuz.

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@CENTCOM
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Las fuerzas navales de Estados Unidos interceptaron un carguero con bandera iraní en el estrecho de Ormuz, en el marco del operativo de bloqueo marítimo que Washington mantiene sobre Irán.

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El hecho fue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos, que detalló que la embarcación intentó evadir las restricciones tras partir del puerto de Bandar Abbas.

Intercepción en una ruta clave para el petróleo

De acuerdo con el informe oficial, el destructor USS Spruance (DDG-111) logró interceptar el buque y obligarlo a regresar hacia aguas iraníes, evitando que continuara su recorrido.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio energético global, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo mundial.

Bloqueo total y aumento de la tensión

Desde el inicio del operativo estadounidense, el lunes, ya fueron desviados diez barcos y, según las autoridades militares, ninguna embarcación logró atravesar el estrecho en dirección a puertos iraníes.

El jefe del CENTCOM, Brad Cooper, aseguró que las fuerzas estadounidenses lograron detener por completo el comercio marítimo hacia y desde Irán, en una señal de endurecimiento de la estrategia en la región.

Escenario de creciente conflicto

La intercepción se produce en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con el estrecho de Ormuz convertido en un punto crítico del conflicto.

El despliegue militar y el bloqueo naval refuerzan el riesgo de una escalada mayor, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en esta zona clave para la economía global.

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