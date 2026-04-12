12 de abril de 2026 - 19:11

Hallazgo histórico en Reino Unido: encontraron un cañón de más de 300 años en una obra

El artefacto fue hallado durante tareas de excavación en un parque de Kingston upon Hull y podría datar de los siglos XVII o XVIII.

El descubrimiento ocurrió en Kingston upon Hull, una ciudad portuaria en el norte de Inglaterra.

El descubrimiento ocurrió en Kingston upon Hull, una ciudad portuaria en el norte de Inglaterra.

Foto:

Hull City Council
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un inesperado hallazgo arqueológico sorprendió a trabajadores en el Reino Unido, luego de que encontraran un cañón de hierro de más de 300 años mientras realizaban tareas de excavación en un parque público.

Leé además

Alerta por gripe H3N2: el Gobierno difundió medidas de prevención y recordó quiénes deben vacunarse

La vacuna contra el cáncer podría ser volverse realidad: el avance de los estudios en Reino Unido
El escándalo de Bobby Moore y el brazalete de Bogotá.

Historias de Mundiales: el día que Bobby Moore fue acusado de robar una pulsera antes de jugar un Mundial

El descubrimiento ocurrió el pasado 13 de febrero en Queen’s Gardens, en la ciudad de Kingston upon Hull, durante trabajos de restauración. El artefacto fue detectado por un operario de la empresa constructora CR Reynolds, mientras excavaba para instalar un tanque de agua.

De una supuesta bomba a una reliquia histórica

En un primer momento, el trabajador creyó haber dado con una bomba de la Segunda Guerra Mundial, debido al tamaño y la forma del objeto. Sin embargo, tras una inspección inicial, se confirmó que se trataba de un cañón antiguo.

“Nunca había desenterrado nada parecido”, relató el operario, quien destacó que habitualmente solo aparecen residuos menores durante este tipo de trabajos.

El cañón de hierro fundido mide 2.6 metros de largo
El cañón de hierro fundido mide 2.6 metros de largo.

El cañón de hierro fundido mide 2.6 metros de largo.

Qué se sabe del cañón

Según las primeras evaluaciones realizadas por especialistas de Humber Field Archaeology (HFA), el cañón podría datar de fines del siglo XVII o principios del XVIII.

Los análisis preliminares indican que el arma habría sido desactivada y reutilizada como poste de amarre, antes de ser desplazada hacia el muelle y quedar enterrada cuando la zona fue rellenada en la década de 1930.

El objeto mide aproximadamente 2,6 metros de largo y pesa más de una tonelada, y fue hallado cubierto por tierra, corrosión e incrustaciones.

Embed - A cannon is found in Queens Gardens!

Un hallazgo clave para la historia local

El descubrimiento permite arrojar luz sobre el pasado marítimo y militar de la ciudad, que en su momento albergó uno de los muelles más importantes del país.

Desde el ámbito arqueológico destacaron la relevancia del hallazgo, que podría aportar información valiosa sobre la actividad portuaria de la época. Las investigaciones continúan para determinar con mayor precisión su origen y uso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobierno argentino agradeció el respaldo de Bolivia por la cuestión Malvinas tras un cruce con el embajador británico

Malvinas: el gobierno argentino agradeció el respaldo de Bolivia tras un cruce con el embajador británico

milei reafirmo el reclamo por la soberania de malvinas y reconocio que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas

Milei reafirmó el reclamo por la soberanía de Malvinas y reconoció que hay "una deuda en lo salarial con las Fuerzas"

Peter Magyar, el ganador de las elecciones en Hungría.

Triunfo opositor en Hungría: Péter Magyar pone fin a la era Orbán

Por Redacción Mundo
Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz.

Escala la tensión: Irán advierte a Estados Unidos con un "torbellino mortal" en Ormuz

Por Redacción Mundo