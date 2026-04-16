16 de abril de 2026 - 11:44

Estados Unidos amenaza con reanudar los bombardeos sobre Irán si fracasa el acuerdo de paz

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que el Pentágono está listo para atacar infraestructura estratégica si Teherán no cede durante el actual cese al fuego.

Estados Unidos amenaza con reanudar los bombardeos sobre Irán si fracasa el acuerdo de paz.

Estados Unidos amenaza con reanudar los bombardeos sobre Irán si fracasa el acuerdo de paz.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para retomar las operaciones de combate en Irán de forma inmediata si no se alcanza un acuerdo de paz definitivo.

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Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth confirmó que las tropas norteamericanas permanecen desplegadas en la región con un objetivo claro: garantizar el bloqueo del estrecho de Ormuz y mantener una "posición óptima" para atacar en caso de que el régimen iraní tome lo que calificó como una "mala decisión".

"Bloqueo y bombas": la advertencia de Washington

El funcionario fue tajante respecto a las consecuencias de un fracaso en las negociaciones. "Si Irán no accede a un acuerdo, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y su sistema energético", amenazó Hegseth.

Pete Hegseth

Para la administración de Donald Trump, el cierre de los puertos iraníes y el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz es "la opción más diplomática" para ejercer presión. "Los estamos observando; sabemos qué recursos militares están moviendo y hacia dónde", añadió el secretario.

Mientras el cese al fuego temporal entra en su segunda semana, el mando militar estadounidense dejó claro que no hay lugar para la distensión.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, coincidió en que el mando norteamericano "permanece preparado y listo para reanudar operaciones de combate importantes en cualquier momento".

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz
Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz.

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el jede del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, aseguró: "Nos estamos rearmando, estamos renovando nuestro equipamiento y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos".

Trump optimista por las nuevas negociaciones

El presidente Trump manifestó en las últimas horas que la guerra "está a punto de terminarse" y se mostró optimista sobre una segunda ronda de negociaciones en Islamabad (Pakistán), tras el fracaso del primer encuentro en dicho país.

El próximo miércoles será una fecha clave: se cumple el plazo del acuerdo de alto el fuego, el cual está supeditado a la reapertura del estrecho de Ormuz. Esta vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos permanece interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por la coalición entre Estados Unidos e Israel.

La Casa Blanca aclaró este miércoles que las negociaciones para una segunda ronda de diálogo se mantienen y que de producirse, estas conversaciones volverían a tener lugar en Pakistán, bajo la mediación de ese Gobierno.

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