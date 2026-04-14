Scott Bessent respaldó a Milei y remarcó que Argentina "ha sido un éxito fantástico".

“Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí”, analizó Bessent.
Luego, destacó el rol del FMI y el Banco Mundial para mitigar las crisis de deuda de los países y felicitó al organismo internacional por su postura frente a Argentina: "El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo".
El informe actualizado del FMI sobre Argentina.
Esta mañana el Fondo Monetario Internacional redujo las la perspectiva de crecimiento de la Argentina y prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa que había sido del 4%.
Sobre la inflación en Argentina, el organismo internacional espera que el IPC anual para el 2026 sea de 30,4% promedio, 14 puntos porcentuales más alto que la que había pronosticado seis meses atrás (16,4%).