14 de abril de 2026 - 14:32

Scott Bessent respaldó a Milei y remarcó que Argentina "ha sido un éxito fantástico"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos elogió las medidas del gobierno de Javier Milei.

Scott Bessent respaldó a Milei y remarcó que Argentina ha sido un éxito fantástico.

Scott Bessent respaldó a Milei y remarcó que Argentina "ha sido un éxito fantástico".

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“Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí”, analizó Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en Casa Rosada
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Luego, destacó el rol del FMI y el Banco Mundial para mitigar las crisis de deuda de los países y felicitó al organismo internacional por su postura frente a Argentina: "El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo".

El informe actualizado del FMI sobre Argentina.

Esta mañana el Fondo Monetario Internacional redujo las la perspectiva de crecimiento de la Argentina y prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa que había sido del 4%.

Sobre la inflación en Argentina, el organismo internacional espera que el IPC anual para el 2026 sea de 30,4% promedio, 14 puntos porcentuales más alto que la que había pronosticado seis meses atrás (16,4%).

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