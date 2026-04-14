El secretario del Tesoro de Estados Unidos elogió las medidas del gobierno de Javier Milei.

Scott Bessent respaldó a Milei y remarcó que Argentina "ha sido un éxito fantástico".

Tras el informe Perspectivas Económicas globales del FMI y a pocas horas de que se conozca la inflación de marzo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales que la Argentina tuvo un "éxito fantástico" con sus reformas económicas.

“Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí”, analizó Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en Casa Rosada El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Juan Foglia / NA Luego, destacó el rol del FMI y el Banco Mundial para mitigar las crisis de deuda de los países y felicitó al organismo internacional por su postura frente a Argentina: "El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo".

El informe actualizado del FMI sobre Argentina. Esta mañana el Fondo Monetario Internacional redujo las la perspectiva de crecimiento de la Argentina y prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa que había sido del 4%.