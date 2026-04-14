14 de abril de 2026 - 12:42

El FMI recortó la perspectiva de crecimiento de la Argentina en 2026: en cuánto estimó la inflación

El organismo actualizó su informe las Perspectivas Económicas globales y señaló que la reducción se debe a "que la actividad estuvo más débil en la segunda mitad del año pasado".

El FMI recortó la perspectiva de crecimiento de la Argentina en 2026: en cuánto estimó la inflación.

El FMI recortó la perspectiva de crecimiento de la Argentina en 2026: en cuánto estimó la inflación.

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EFE/EPA/MAANSI SRIVASTAVA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este martes, el Fondo Monetario Internacional redujo las la perspectiva de crecimiento de la Argentina y prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa que había sido del 4%.

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Sin embargo, para el 2027, mantuvo en 4% su expectativa de crecimiento de la economía, a la vez que proyectó que el IPC anual se reducirá a 15,7%.

El pronóstico del FMI para este 2026

"Tenemos un recorte de 0,5 puntos en el crecimiento para la Argentina este año. Se debe fundamentalmente a que la actividad estuvo más débil en la segunda mitad del año pasado. Argentina es exportador de energía, pero el impacto positivo de la mejora en los términos de intercambio está compensada por los precios más altos de los commodities y la inflación más alta, que erosiona los ingresos reales, como sucede en otros países", detalló en conferencia de prensa Petya Koeva Brooks, subdirectora del departamento de Investigación del FMI.

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Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés.

Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés.

En este contexto, sobre la inflación en Argentina, el organismo internacional espera que el IPC anual para el 2026 sea de 30,4% promedio, 14 puntos porcentuales más alto que la que había pronosticado seis meses atrás (16,4%).

“Vimos la inflación caer entre 2024 y 2025 esperamos que el proceso de desinflación siga, pero un poco más gradual que en nuestros pronósticos previos”, indicó Koeva Brooks.

Respecto a la situación del empleo el organismo apuntó que será de 7,2% en el año, con un alza de 0,6 puntos.

Un dato a descartar, es que si bien el Fondo Monetario Internacional recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de toda la región.

El informe fue presentado por el economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

Petya Koeva Brooks atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía Argentina en el final de 2025, proceso que coincidió con las turbulencias que generaron las elecciones legislativas.

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