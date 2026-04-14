14 de abril de 2026 - 11:32

El mensaje de Milei a un año del fin del cepo: "Pronosticaron el apocalipsis y ahora guardan silencio"

El presidente de la Nación, publicó un mensaje en sus redes sociales donde celebró el primer aniversario y apuntó contra el kirchnerismo.

El mensaje de Milei, a un año del fin del cepo: Pronosticaron el apocalipsis y ahora guardan silencio.

El mensaje de Milei, a un año del fin del cepo: "Pronosticaron el apocalipsis y ahora guardan silencio".

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes, al cumplirse un año de la eliminación del cepo cambiario, el presidente Javier Milei publicó un tuit su cuenta en la red social X donde reivindicó la medida y lanzó un fuerte mensaje contra el kirchnerismo.

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El mandatario calificó aquel esquema de restricciones como una "aberración" y desafió a quienes, en su momento, pronosticaron sobre un posible estallido económico.

El mensaje de Milei

"Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas", disparó el jefe de Estado en el inicio de su extenso posteo.

Luego, Milei calificó al cepo cambiario como una aberración "aberración": "Obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos. Mientras tanto los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central", señaló.

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A su vez, afirmó que la eliminación de las restricciones a la compra de dólares "requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción" y agregó "nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis".

Al cumplirse un año, afirmó que los malos pronósticos de la oposición no se cumplieron: "A pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó. El BCRA acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA".

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"Los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio. Como siempre", sumó.

Finalmente, el jefe de Estado, aseguró: "La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero".

"Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!", sentenció.

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