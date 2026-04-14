El mensaje de Milei, a un año del fin del cepo: "Pronosticaron el apocalipsis y ahora guardan silencio".

Este martes, al cumplirse un año de la eliminación del cepo cambiario, el presidente Javier Milei publicó un tuit su cuenta en la red social X donde reivindicó la medida y lanzó un fuerte mensaje contra el kirchnerismo .

Milei y Caputo, con la misión de cautivar a empresarios de EE.UU. en el AmCham Summit 2026

Milei eligió candidatos para la Justicia Federal de Mendoza: quiénes son y cuándo serán evaluados por el Senado

El mandatario calificó aquel esquema de restricciones como una "aberración" y desafió a quienes, en su momento, pronosticaron sobre un posible estallido económico.

"Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas", disparó el jefe de Estado en el inicio de su extenso posteo.

Luego, Milei calificó al cepo cambiario como una aberración " aberración ": "Obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos. Mientras tanto los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central", señaló.

A su vez, afirmó que la eliminación de las restricciones a la compra de dólares "requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción " y agregó "nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis ".

A 1 AÑO DE LA SALIDA DEL CEPO Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas. El cepo cambiario era una aberración. Obligaban a liquidar los dólares al…

Al cumplirse un año, afirmó que los malos pronósticos de la oposición no se cumplieron: "A pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó. El BCRA acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA".

"Los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio. Como siempre", sumó.

Finalmente, el jefe de Estado, aseguró: "La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero".

"Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!", sentenció.