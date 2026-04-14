14 de abril de 2026 - 11:44

Con presencia de Cornejo, Caputo aseguró ante empresarios que el rumbo del Gobierno "no va a cambiar"

El ministro de Economía, Luis Caputo, llamó a los empresarios a adecuarse al nuevo escenario económico y aseguró que el rumbo del Gobierno “no va a cambiar”, al exponer en el AmCham Summit 2026 que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

Caputo pidió a empresarios adaptarse al nuevo rumbo económico y aseguró que “este camino no va a cambiar” &nbsp;

Caputo pidió a empresarios adaptarse al nuevo rumbo económico y aseguró que “este camino no va a cambiar”

 

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, llamó a los empresarios a adecuarse al nuevo escenario económico y aseguró que el rumbo del Gobierno “no va a cambiar”, al exponer en el AmCham Summit 2026 que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

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“Este camino no va a cambiar. Algunos se han comido algunas curvas como la de enero del ‘24, la de marzo del ’25 o la de septiembre del ‘25. La de sobre stockearse especulando con que pueda pasar algo malo no va”, sostuvo el funcionario, y remarcó que el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei “está haciendo las cosas bien y, por eso, van a salir bien”.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina en el Centro de Convenciones porteño, contó también con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, entre otros dirigentes y empresarios.

Durante su exposición, Caputo reconoció que, pese a los avances macroeconómicos, persisten dificultades en el mercado laboral. “Lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales”, admitió, aunque defendió el cambio de modelo: “No podíamos quedarnos con el esquema anterior porque ya sabemos que fracasó en la Argentina y en el mundo”.

En ese sentido, enfatizó que la clave para mejorar la calidad del empleo es impulsar la inversión. “Para que haya empleo tiene que haber inversión sostenida y nosotros estamos atrayendo masivamente inversión”, afirmó.

El ministro también señaló que algunos sectores industriales ya iniciaron procesos de reconversión hacia los servicios y aseguró que el Gobierno trabaja para acelerar esa transición. “La realidad es heterogénea, como lo es la decisión de las personas. No todos reaccionan igual”, explicó al referirse a los rubros más rezagados.

Por último, Caputo reiteró su visión optimista sobre el futuro cercano y sostuvo que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”. En esa línea, aseguró que a partir de abril se verá una fuerte desaceleración de la inflación, impulsada por una mejora en la demanda de dinero.

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