Milei eligió candidatos para la Justicia Federal de Mendoza: quiénes son y cuándo serán evaluados por el Senado

El Senado de la Nación oficializó este lunes la recepción de 78 pliegos que el presidente Javier Milei envió para ocupar cargos vacantes en la Justicia Federal . Entre ellos se encuentran dos candidatos elegidos para los tribunales federales de Mendoza.

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Se trata de Sebastián Guillermo Soneira , propuesto como juez vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones , y de Carlos Agustín Parma , elegido por el Poder Ejecutivo como defensor público oficial .

Ambos pliegos fueron confirmados a través del Boletín Oficial , junto con el cronograma de audiencias públicas que deberán atravesar en la Cámara Alta. El tratamiento de cada candidato se desarrollará entre el 30 de abril y el 14 de mayo, inclusive .

En esa última jornada está previsto que asistan los postulantes para la Justicia Federal de Mendoza . En tanto, el plazo para presentar preguntas y observaciones sobre las calidades y méritos de los aspirantes será del 17 al 23 de abril de 2026 , según informó el Senado.

Para que los pliegos lleguen al recinto dependerá de los acuerdos entre el oficialismo y la oposición, ya que no hay un plazo determinado para la votación, después de la audiencia pública.

Soneira, de fiscal a posible juez en poco tiempo

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza cuenta con tres vacantes desde 2022, cuando falleció el juez Alejandro Porras. Previamente habían dejado sus cargos Juan Antonio González Macías (2018) y Olga Pura Arrabal (2020), por jubilación y renuncia, respectivamente.

Los concursos para cubrir esos cargos finalizaron en julio de 2024, cuando las ternas fueron elevadas al Poder Ejecutivo.

Soneira encabezó la tercera terna, ubicándose en el sexto lugar del orden de mérito, por delante de Mauricio Javier Martínez Rivas y Emanuel Saldi.

Actualmente, se desempeña como Fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz, Tributario, Laboral y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial.

Dr.-Sebastian-Soneira-y-Dr.-Martín-Quiroga-Nanclares-1-1 Sebastián Soneira (izquierda) en la audiencia pública que atravesó en la Legislatura el año pasado. Prensa Senado

Lo relevante es que asumió ese cargo en octubre de 2025, tras obtener acuerdo del Senado provincial, y ahora podría dar el salto a la Justicia Federal en un plazo muy breve.

Su vínculo con el gobernador Alfredo Cornejo también forma parte de su trayectoria: fue designado por él como titular de la Dirección de Personas Jurídicas en 2018, se mantuvo durante la gestión de Rodolfo Suárez y continuó en ese cargo hasta el año pasado, cuando fue propuesto para ingresar al Ministerio Público Fiscal.

Fuentes del oficialismo descartan que Cornejo haya influido en su postulación ante el gobierno nacional. En cambio, destacan que obtuvo el primer lugar en su terna.

Las otras ternas para cubrir las vacantes en la Cámara Federal son:

Primera terna: José Sebastián Elías, Francisco Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri.

José Sebastián Elías, Francisco Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri. Segunda terna: Viviana Laura Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez.

Actualmente, la Cámara funciona con jueces subrogantes: Manuel Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios.

El elegido como defensor público

Por su parte, Carlos Agustín Parma fue propuesto para ocupar el cargo de Defensor Público Oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Mendoza.

El Concurso Nº 215 finalizó el 23 de julio de 2024 y elevó al Poder Ejecutivo las candidaturas de Analía Yamile Sánchez Albelo, Parma y Santiago Bahamondes, en ese orden.

Parma es un abogado con trayectoria en la Justicia Federal, donde se desempeña como Secretario de Juzgado con funciones en la Cámara Federal desde 2023.

Anteriormente, ocupó cargos como asesor legal en el Poder Ejecutivo entre fines de 2014 y 2018, año en el que ingresó a la Justicia Federal como jefe de despacho de la Cámara Federal de Apelaciones. Es hijo del juez Carlos Parma, especialista en derecho penal y juvenil.

Los cargos vacantes en el Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal de la Nación concursa sus cargos por fuera del Consejo de la Magistratura y en el caso de Mendoza hay dos de tres vacantes en condiciones de convertirse en pliegos formalmente.

Uno corresponde a la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, cuyo concurso Nº 127 finalizó el 30 de julio de 2025, y dejó los siguientes postulantes: Fernando Gabriel Alcaraz, Marina Daniela Basso y Federico Miguel Baquioni.

En el plano de las Fiscalías de Instrucción, la Fiscalía Nº 1 quedó vacante recientemente tras la jubilación de la doctora María Alejandra Obregón y la Fiscalía Nº 2 fue desocupada en 2024 por Fernando Alcaraz, al ser promovido como fiscal general. De todos modos, continuó subrogando ese cargo hasta la actualidad.

Para la Fiscalía Nº 2 ya se completó el concurso Nº 126, el 3 de noviembre de 2024. La terna quedó integrada por Juan Rodrigo Zelaya, Pablo Garciareña y Daniel Enrique Rodríguez Infante.

La definición quedó en manos del Poder Ejecutivo, mientras que el concurso por la Fiscalía Nº 1 aún no fue convocado, debido a lo reciente de la vacante.

El Juzgado que dejó Walter Bento, sin avances

El cargo de mayor relevancia que sigue vacante es el de titular del Juzgado Federal Nº 1, con competencia penal y electoral, que quedó desierto tras la destitución de Walter Bento en noviembre de 2023.

Desde su suspensión, la doble competencia fue subrogada por separado. Actualmente, la parte penal está a cargo del juez Marcelo Garnica (Juzgado Federal Nº 3), mientras que la competencia electoral es ejercida por la jueza Susana Pravata (Juzgado Federal Nº 4).

Para cubrir ese cargo, el Consejo de la Magistratura abrió el concurso Nº 501 en 2024, con el fallecido abogado Héctor Recalde como consejero instructor.

En agosto de ese año se realizó la prueba de oposición, con 52 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el 26 de septiembre y, un mes más tarde, Recalde debía avanzar con la precalificación de antecedentes, pero extendió el plazo hasta febrero de 2025.

Tras su muerte en diciembre de 2024, asumió en su reemplazo el abogado César Antonio Grau, quien, vencido el plazo, no cumplió con esa tarea.

Fuentes judiciales señalaron a Los Andes que el juicio contra Bento —que culminó con su condena a 18 años de prisión por delitos de corrupción— no influyó en el trámite, ya que se trata de demoras habituales del sistema.

Sin embargo, en Buenos Aires apuntan a que el kirchnerismo ha presentado trabas en concursos vinculados a cargos con competencia electoral, como es el caso.

Otro concurso de juez en marcha

También en el Consejo de la Magistratura se encuentra en trámite el concurso para cubrir el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, vacante desde la salida de Roberto Naciff en marzo de 2025.

Se trata del concurso Nº 525, actualmente en etapa de evaluación de antecedentes: