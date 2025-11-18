La Casa Blanca dice que "Trump vuelve a ganar a lo grande con el intercambio de pesos argentinos"

" Trump vuelve a ganar a lo grande con el intercambio de pesos argentinos", dice el artículo que publicó Karoline Leavitt , secretaria de Prensa de la Casa Blanca , en sus redes sociales. El texto elaborado por una universidad de Estados Unidos destaca los beneficios del acuerdo financiero a Argentina mediante el swap .

Milei celebró el superávit en octubre y afirmó que Argentina "se está limpiando" de los vicios populistas

Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

El artículo fue publicado ayer en el sitio de la organización Asociación de Ciudadanos Estadounidenses Maduros (AMAC, por las siglas en inglés). Su autora, Sarah Katherine Sisk , de la George Mason University, lo publicó en medio del acuerdo comercial y el debate que se armó en el país norteamericano por la ayuda financiera a la administración del presidente Javier Milei .

Al comienzo, la economista cuestiona "los comentaristas de medios liberales y demócratas electos" que lo calificaron como " rescate ": "Lo que los críticos calificaron de simple rescate fue en realidad un acuerdo astuto y rentable que fortaleció la posición de Estados Unidos en el extranjero sin costar a los contribuyentes, como suele ocurrir con la ayuda exterior".

Cabe recordar que días antes de las elecciones del 27 de octubre, las autoridades anunciaron un swap (intercambio de monedas) con Argentina por US$20 mil millones . Tras las legislativas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent , dijo que Estados Unidos obtuvo una ganancia por su acuerdo con Argentina.

"Lejos de ser un rescate financiero, la medida de Trump se perfila como un ejemplo paradigmático de cómo convertir la diplomacia inteligente en una situación beneficiosa para todos , tanto para la economía estadounidense como para su posición global", señala Sarah Katherine Sisk.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Gentileza

Luego analizó: "Los analistas especulan que aproximadamente 2.700 millones de dólares del canje se destinaron a reembolsar intervenciones estadounidenses previas en el mercado cambiario argentino, y que Washington probablemente vendió billetes denominados en pesos con ganancias, debilitando aún más la narrativa del 'rescate'. Lejos de ser una transferencia unilateral de dinero estadounidense a un gobierno en apuros, el canje se ha presentado hasta ahora como una maniobra financiera rentable a corto plazo".

También repasó el impacto positivo del swap en Argentina y mencionó los logros del Gobierno de Milei con la baja de inflación y el superávit fiscal: "En otras palabras, Trump no inyectó dinero a un gobierno en quiebra, sino que apoyó a un líder que está restableciendo la disciplina fiscal y estrechando lazos con Estados Unidos. El intercambio le da a Milei margen para continuar con esas reformas mientras el peso se mantiene estable".

"El ruido político en torno al acuerdo oculta un punto más simple: Trump lleva mucho tiempo actuando como un hábil negociador de riesgos calculados. Desde esa perspectiva, el acuerdo con Argentina es menos un rescate que una apuesta inteligente, una que ya está dando frutos", concluyó la economista en su artículo.