Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

“Ya tuvimos ganancias”, declaró Scott Bessent al confirmar la novedad. Serían USD 2.700 millones.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía&nbsp;

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó esta mañana el funcionario estadounidense Scott Bessent al decir que "ya obtuvimos una ganancia”.

El secretario del Tesoro de EE.UU. reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento "una pequeña parte" del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a USD 20.000 millones, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.

Aunque el monto exacto no fue precisado oficialmente, estimaciones del mercado sugieren que Argentina ya habría utilizado alrededor de USD 2.700 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.

Asimismo, también se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1988273058210345047?s=20&partner=&hide_thread=false

Bessent declaró que con este movimiento “el gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, en el marco de una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.

"Yo prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas (por Venezuela) si el gobierno colapsa”, argumentó.

La activación de parte del swap ya se había empezado a dejar ver la semana pasada, cuando se publicó el último balance semanal del BCRA y la planilla de tenencias de derechos especiales de giro (DEGs), informada por el FMI.

En el reporte del 31 de octubre pasado, la autoridad monetaria argentina sugería que el Tesoro estadounidense podría haber activado un tramo del swap para recuperar los dólares que invirtió en la antesala electoral para sostener el tipo de cambio.

En la misma dirección, el FMI reveló a principios de noviembre que en octubre la Argentina aumentó su tenencia de DEGs en 640,8 millones, mientras que Estados Unidos redujo sus tenencias de DEGs en el mismo monto. Así se dejaba traslucir que podía ser efecto de una puesta en marcha del acuerdo de monedas entre ambos países.

