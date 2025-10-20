La aclaración de Milei sobre el swap con EE.UU.: "Se ejecutará cuando se necesite"

El presidente Javier Milei afirmó este lunes qu e el swap con los Estados Unidos solo se ejecutará "cuando se necesite", según explicó a pocas horas de que se oficializara el acuerdo entre ambos países.

"La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita ", afirmó el jefe de Estado en diálogo con Canal 8 Tucumán.

Advirtió también: "En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto , haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda ”.

De acuerdo al libertario, la medida busca dar seguridad "no solo a las empresas, para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones , sino que, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa ", completó.

La de hoy es una jornada tensa en los mercados, ya que el dólar llegó a venderse en horas de la mañana a $1.495 en el Banco Nación, hasta $20 más que en el cierre del viernes.

Scott Bessent / Luis Caputo El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino. @SecScottBessent

Con el swap de monedas informado por el gobierno de Donald Trump, el Gobierno nacional busca "oxigenar" las reservas para continuar con su plan económico, luego de las turbulencias derivadas de la derrota del 7 de septiembre en Buenos Aires y con cinco ruedas cambiarias antes de las legislativas del domingo 26 de octubre.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, anunció el BCRA en un comunicado publicado esta mañana.

Las reservas, actualmente en USD 41.168 millones, deberían crecer en las próximas horas en USD 20.000 millones.

Milei quiere llevar calma a los mercados previo al inicio de la jornada financiera, en un contexto de alta volatilidad y luego de duras declaraciones de Donald Trump sobre que "Argentina no tiene dinero y está luchando para sobrevivir".