20 de octubre de 2025 - 13:21

La aclaración de Milei sobre el swap con EE.UU.: "Se ejecutará cuando se necesite"

El Presidente se refirió al acuerdo firmado por el Banco Central, correspondiente a USD 20.000 millones del Tesoro estadounidense.

El presidente Javier Milei&nbsp;

El presidente Javier Milei 

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Las burlas a Javier Milei en Estados Unidos: lo compararon con Wolverine y Austin Powers.

Las burlas a Milei en Estados Unidos: le dijeron "Wolverine de bajo presupuesto" y "Austin Powers"

Por Redacción Política
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía 

Es oficial el apoyo de EE.UU. a Argentina: firmaron el swap de monedas por USD 20.000 millones

Por Redacción Economía

"La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita", afirmó el jefe de Estado en diálogo con Canal 8 Tucumán.

Advirtió también: "En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”.

De acuerdo al libertario, la medida busca dar seguridad "no solo a las empresas, para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones, sino que, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa", completó.

Scott Bessent / Luis Caputo
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Con el swap de monedas informado por el gobierno de Donald Trump, el Gobierno nacional busca "oxigenar" las reservas para continuar con su plan económico, luego de las turbulencias derivadas de la derrota del 7 de septiembre en Buenos Aires y con cinco ruedas cambiarias antes de las legislativas del domingo 26 de octubre.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, anunció el BCRA en un comunicado publicado esta mañana.

Las reservas, actualmente en USD 41.168 millones, deberían crecer en las próximas horas en USD 20.000 millones.

Milei quiere llevar calma a los mercados previo al inicio de la jornada financiera, en un contexto de alta volatilidad y luego de duras declaraciones de Donald Trump sobre que "Argentina no tiene dinero y está luchando para sobrevivir".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo en el primer encuentro del Consejo de Mayo. | Archivo

Con la reforma fiscal en la mira, Cornejo vuelve al Consejo de Mayo previo a las elecciones

Por Redacción Política
Donald Trump y Javier Milei

Trump y un raro elogio a Milei: "En Argentina no tienen dinero ni nada, se están muriendo"

Por Redacción Política
Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente de Bolivia.

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia: "Un día histórico"

Por Redacción Política
Día de la Madre: el saludo de Javier Milei y Casa Rosada.

El mensaje de Milei y la publicación oficial de Casa Rosada por el Día de la Madre: "Pilar insustituible"

Por Redacción Sociedad