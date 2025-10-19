El mensaje de Milei y la publicación oficial de Casa Rosada por el Día de la Madre: "Pilar insustituible"

El presidente saludó a todas las madres del país con una viñeta del personaje Gaturro. Casa Rosada, por su parte, destacó los valores que transmiten para ser una Nación grande.

El presidente Javier Milei aprovechó el Día de la Madre para enviar un saludo a todas las mamás del país a través de sus redes sociales. En su publicación, compartió una viñeta del popular personaje Gaturro, del dibujante Nik, en la que se resalta la figura materna y su acompañamiento en cada etapa de la vida.

“FELIZ DÍA DE LA MADRE…!!!”, expresó en una breve publicación que incluye una viñeta de Gaturro, en la que destacan la presencia materna en todas las etapas de la vida.

#BuenDomingo Feliz Día de la Madre pic.twitter.com/gMzA1A6HjT — Nik (@Nikgaturro) October 19, 2025 Este domingo 19 de octubre, se celebra el Día de la Madre para homenajear a las madres en su día por lo que el mandatario aprovechó la oportunidad para enviar sus buenos deseos.

Asimismo, el Presidente compartió un polémico posteo de la cuenta de X de Casa Rosada, en el que se plantea el rol de las madres como “el pilar insustituible” de la familia. “La Casa Rosada les desea un muy feliz día a todas las madres argentinas”, celebraron.

“Ellas son el pilar insustituible de la familia y quienes transmiten los valores que nos hacen grandes como Nación”, completaron además, lo que generó una rápida viralización y la respuesta de los usuarios de la red social X.