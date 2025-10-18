En el cierre de campaña, Milei apuntó contra el kirchnerismo: "Los financiaba la narcodictadura de Maduro"

Con el objetivo de afianzar su imagen a una semana de las elecciones del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei continúa con su agenda de recorridos por las provincias del país. Este sábado, el mandatario se encuentra en las provincias de la oposición: Santiago del Estero y Tucumán .

Milei retomó la campaña con los candidatos de LLA y pidió evitar "la barbarie de los Kirchner"

Milei en modo campaña: habló de la reforma laboral, la baja de impuestos e inflación cero para agosto de 2026

La llegada del Milei se da en marco recorridas y caravanas acompañado por su hermana y secretaria general, Karia Milei. El objetivo de conquista es reforzar la marca de La Libertad Avanza tras la dura derrota por 13 puntos en los comicios bonaerenses de septiembre.

Abocado en reforzar la marca a través de su imagen, debido a que los candidatos de su partido en el interior tienen bajo nivel de conocimiento, Milei visitó por la mañana Santiago del Estero , un territorio del gobernador Gerardo Zamora . Más tarde, su próximo destino de ruta es Tucumán , provincia gobernada por Osvaldo Jaldo.

El mandatario se refirió hoy a supuestos lazos entre el candidato de Fuerza Patria Jorge Taiana con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y vinculó al gobierno de Alberto Fernández con el narcotráfico.

“Tenemos récord de incautación de drogas cuando el gobierno anterior había dicho que perdió la guerra contra el narcotráfico. Ahora nos damos cuenta porque nos querían pelear contra el narco, porque ellos eran socios y estaban financiados por el narcodictadura de Maduro”, sentenció Milei en declaraciones radiales al hacer alusión a la gestión del Frente de Todos.

El presidente llegó a Santiago del Estero

Cerca de las 11 de la mañana, Milei llegó a la capital de de Santiago del Estero con un fuerte operativo de seguridad. Las elecciones en la provincia incluyen la elección de diputados y senadores nacionales, además de gobernador.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Libertad Avanza (@lalibertadavanzaoficial)

Desde las redes sociales oficiales del partido de LLA compartieron fotos del evento. Se puede ver a Milei junto a los candidatos locales de su espacio, también a Karina Milei. El presidente recorrió en camioneta la Plaza Libertad y una parte del centro, donde su fuerza tiene stands en los que se reparten volantes y explican el procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel (BUP).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Libertad Avanza (@lalibertadavanzaoficial)

“Estamos en un momento bisagra: o seguimos avanzando hacia las ideas de la libertad, de la Constitución Nacional, o regresamos a la barbarie kirchnerista”, planteó Milei, a través de un megáfono ante sus seguidores.

En su discurso, según información de Agencia Noticias Argentinas, el mandatario también aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", apuntó, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear "Cristina tobillera". Y retrucó: "Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo".

Siempre bajo esta modalidad, que adoptó en este último tramo, Milei afirmó: “Hay que decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o avanzar”. Dijo también que entiende “el esfuerzo” de la gente, pero destacó que el rumbo que trazó su gobierno es el “correcto”, y enfatizó: “Estamos a mitad de camino, sigamos abrazando las ideas del cambio”.

La dura pelea de La Libertad Avanza

Los candidatos del partido libertario enfrentan una complicada batalla en la provincia. En el balotaje de 2023, Milei obtuvo el 30% de los votos en Santiago del Estero, mientras que su rival del momento, Sergio Massa, con el apoyo de Zamora, alcanzó cerca de los 70 puntos. Según sondeos de las últimas semanas, la imagen negativa de Milei, su hermana y su gestión a nivel local estaría cercana a 75%.

El gobernador Zamora, colaborador histórico del kirchnerismo, tiene montada una fuerte estructura de poder en su provincia y, aunque deja su cargo en el Ejecutivo, es candidato a senador nacional por su sello propio, el Frente Cívico. En tanto, por Fuerza Patria (el nombre electoral del Partido Justicialista) compite José Emilio “Pichón” Neder.

Desde LLA los candidatos del partido son:

Gobernador: Ítalo Cioccolani, titular de la Anses en Santiago del Estero.

Senador: Tomás Figueroa, presidente partidario a nivel local y exsecretario parlamentario de la Cámara de Diputados, por lo tanto, también ladero de los primos Martín y “Lule” Menem.

Diputados: la postulante es la abogada Laura Godoy, apoderada partidaria en la provincia y nombrada con un cargo nacional, como responsable de la agencia territorial de Santiago del Estero de la Dirección General de Gestión Administrativa, que depende de la Secretaría de Trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1978569391680663617?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978569391680663617%7Ctwgr%5Eff9deee200e089fa417dc7671aca86e54d7c97fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fmilei-desembarca-en-santiago-del-estero-y-tucuman-en-el-ultimo-fin-de-semana-de-campana-nid18102025%2F&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI VIENE A SANTIAGO DEL ESTERO A APOYAR A TOMÁS FIGUEROA Y LAURA GODOY



No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/pR5axEevX5 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 15, 2025

Continúa su agenda en la provincia de Tucumán

Luego de su visita a Santiago del Estero, Milei y su hermana Karina se trasladaron a Tucumán, provincia que enfrentará elecciones de diputados nacionales.

Las actividades en la provincia están programadas para el final de la tarde de este sábado. En Tucumán, los libertarios presentan como candidato al empresario Federico Pelli, quien, según medios locales, es nuevo en el rubro político, fue oficial del Ejército y se graduó en Administración con una especialidad en políticas de seguridad y prevención del delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1978518593026359753?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978518593026359753%7Ctwgr%5Ec9eaa9124d5a58dba2e6dd02353a8afb73ee8326%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fmilei-desembarca-en-santiago-del-estero-y-tucuman-en-el-ultimo-fin-de-semana-de-campana-nid18102025%2F&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI EN TUCUMÁN CON FEDERICO PELLI



No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/J1Zoyn7fGN — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 15, 2025

Al igual que en Santiago del Estero, la provincia tiene como gobernador de linea opositora, en este caso se trata de Osvaldo Jaldo, de extracción peronista pero que colaboró abiertamente con el gobierno nacional en el primer tramo de gestión.

Más allá de que el Partido Justicialista está detrás de estas postulaciones, Jaldo tampoco lleva el sello Fuerza Patria en su territorio, sino que compite bajo el partido Tucumán Primero.