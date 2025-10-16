Milei en modo campaña: habló de la reforma laboral, la baja de impuestos e inflación cero para agosto de 2026

El presidente Javier Milei volvió de Estados Unidos, tras reunirse con su par Donald Trump , y brindó una nueva entrevista en suelo argentino. En la noche de este jueves, el mandatario se refirió a las elecciones de medio término , entre otros temas.

El jefe de Estado dialogó con Esteban Trebucq, en vivo por LN+. Respecto a las próximas elecciones, Milei se adelantó a los resultados y consideró que el Congreso que viene “va a ser mucho mejor que el de ahora” . Además calificó al kirchnerismo como “una minoría ruidosa”.

En detalle, planteó que “un buen número sería el tercio que me permita defender las políticas del Gobierno” . También declaró que "hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. Los kirchneristas son la máquina de impedir".

Sobre la oposición, el presidente señaló que " el kirchnerismo vienen de ganar la elección en circunstancias muy especiales, vamos a ver en la nacional . Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no sirven para proyectar “.

En horas de la tarde, Mauricio Macri expresó el apoyo que necesita Milei poselecciones. En ese sentido, el mandatario también planteó que va a haber una “forzosa ”reorganización del gabinete .

En ese momento se refirió al rol de Santiago Caputo, al apuntar que " absolutamente podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata. Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”.

Retomando lo dicho por Macri, el actual jefe de Estado habló sobre el vínculo entre ambos. Según relató, el liberal libertario habló con el expresidente antes de viajar a Estados Unidos, pero que después no volvió a tener contacto porque la visita fue “muy intensa”.

Milei también trajo a la conversación a su par Donald Trump, al desmentir que el respaldo desde Estados Unidos tenga consecuencias negativas para la Argentina. En ese marco, aclaró que el presidente republicano no pidió nada a cambio.

Y analizó en contraposición: “Esa es la visión marxista. Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se le da a los amigos”. “Nos alojamos en Blair House y yo dormí en el mismo dormitorio en el que durmió Churchill y De Gaulle. Ahí se invita a los aliados que, además son considerados amigos”, detalló.

Javier Milei / Donald Trump Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca EFE/EPA/WILL OLIVER

En otro momento de la entrevista en LN+, el jefe de Estado habló sobre la reforma laboral que anunció semanas atrás. “Las leyes son anacrónicas. Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal“, remarcó.

Acto seguido, el presidente destacó: ”En el nuevo régimen se van a sentar los trabajadores y las empresas. Si quieren seguir con el vigente lo pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que negocien las partes. Es importante porque permite que gente que está en el sector informal pueda pasar al formal".

Y añadió: “Cada uno negocia su contrato, entonces, quizás los que están en el régimen que tiene ya 70 años y en el sector formal no quieren cambiar, pero aquellos que están en el informal pueden hacerlo. Vamos a terminar con la industria del juicio. Las empresas van a tener incentivo de invertir”.

Sin dejar de lado lo hecho por la gestión anterior, Milei mencionó que el Gobierno está “desactivando mecanismos”. De esta manera, apuntó contra la oposición y acusó: “Si estallaba la crisis que recibimos, la pobreza iba a 90%, pero ahora estamos a niveles de pobreza de 2017. El problema no está terminado, no somos Suiza y es horrible tener 30% de pobres, pero vamos en la dirección correcta. Hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la sociedad”.

“No podemos permitir de ninguna manera que nos sigan mintiendo los políticos, no hay atajos, aclaró. Y preguntó: ¿Querés que lo resuelva como el gobierno anterior? Que tenía una inflación que se podía haber ido al 20.000%. Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona", explicó.

Y sumó: “De esto se sale creciendo. La fórmula que encontró el mundo es el crecimiento económico. Para esto es importante la inversión -para que las personas sean más productivas y la calidad de vida mejore- pero eso es solo una parte. También necesitamos ahorro, que la joda keynesiana de estimular el consumo lo destruyó”.

Sobre el día después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente sostuvo: "Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos, bajar la inflación. El 30% me produce asco".

"Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero", pronosticó el líder libertario.