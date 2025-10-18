Milei criticó a la mujer que supuestamente lo defendió y que agredió a un fotógrafo al grito de "kukardo"

Durante la recorrida de Milei en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, la mujer sacó un cuchillo para atacar a un fotoperiodista. El Presidente compartió un tuit que la calificaba como parte de “FuerzaNarco”.

El presidente Javier Milei reaccionó en sus redes sociales tras el grave incidente de seguridad en su acto de Tres de Febrero y, a pesar de la evidencia, enmarcó el episodio como un ataque del kirchnerismo. El mandatario compartió una publicación en X (antes Twitter) que identificaba a la mujer detenida con un cuchillo como una militante opositora, ignorando que la agresora utilizó la palabra "kukardo", un término despectivo acuñado por el propio entorno libertario para referirse a sus adversarios.

El hecho ocurrió este viernes, cuando una mujer de unos 50 años, que había estado a centímetros del vehículo presidencial, logró zafarse de la custodia de Gendarmería e intentó agredir con un cuchillo al fotógrafo Antonio Becerra. Mientras lo increpaba, la mujer le gritó: “Andate de mi casa, es mi ciudad jardín, kukardo de mierda”.

Embed Pese a que la agresora empleó la misma retórica que utiliza la militancia libertaria, el Presidente compartió un posteo de la cuenta @SrMonopolio que mostraba la foto de la detenida junto al arma incautada y el texto: "Esta es la detenida en el acto de hoy con un arma. A la #FuerzaNarco se la detiene en las urnas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1979570076253639155&partner=&hide_thread=false ESTO ES EL KIRCHNERISMO

26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE

LIBERTAD O ESCLAVITUD

VLLC! https://t.co/NuKzBo2wa5 — Javier Milei (@JMilei) October 18, 2025 Sobre esa publicación, Milei agregó su propia interpretación, vinculando directamente a la mujer con el kirchnerismo: "ESTO ES EL KIRCHNERISMO 26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE LIBERTAD O ESCLAVITUD VLLC!".

Un fotógrafo en la mira La agresión y la posterior interpretación del Presidente adquieren una dimensión más grave al conocerse que el fotógrafo atacado, Antonio Becerra, es el mismo reportero gráfico que en abril pasado sufrió un acto de intimidación por parte del asesor presidencial Santiago Caputo, quien se le acercó y le leyó su credencial en primer plano mientras trabajaba.