Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei

Este jueves, durante el acto de campaña encabezado por el presidente Javier Milei , en el partido de Tres de Febrero, una mujer de aproximadamente 50 años fue detenida en el interior de un supermercado local, luego de que intentara apuñalar a un fotógrafo de prensa que cubría el evento.

Fuentes policiales confirmaron que a la agresora se le secuestró un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros de hoja , utilizado en el intento de ataque .

El hecho se desencadenó mientras el mandatario brindaba un discurso desde una camioneta, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y candidatos de La Libertad Avanza (LLA), incluyendo a Diego Santilli y Karen Reichhardt.

Detuvieron a una mujer tras agredir a un fotógrafo con un cuchillo en Tres de Febrero

Según testigos, la mujer logró vulnerar inicialmente el cordón de seguridad, acercándose a escasos centímetros de la comitiva presidencial. Ante la inminente amenaza, personal de Gendarmería Nacional intervino y logró demorarla.

Sin embargo, la sospechosa logró zafarse de la custodia militar y emprendió una fuga hacia el sector de la prensa. Su objetivo se reorientó: se dirigió directamente hacia un fotógrafo que documentaba el acto y, blandiendo el arma blanca, intentó apuñalarlo.

Tras el ataque frustrado, la agresora intentó escapar del lugar. La persecución finalizó abruptamente cuando un policía de civil que participaba del operativo de seguridad logró interceptarla y reducirla.

Detención en un supermercado y secuestro del arma

La detención se concretó en el interior de un supermercado de la zona, donde la mujer fue acorralada. Imágenes captadas por los presentes la muestran en un estado de alteración, vociferando contra quienes la filmaban mientras era finalmente arrestada por las fuerzas de seguridad.

La mujer fue trasladada a una dependencia policial y el cuchillo quedó bajo custodia como prueba del intento de agresión. La causa quedó caratulada por la fiscalía de turno, y se investigan las motivaciones detrás del ataque dirigido tanto a la seguridad presidencial como al miembro de la prensa.