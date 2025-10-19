19 de octubre de 2025 - 22:35

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia: "Un día histórico"

El presidente destacó que el triunfo de Paz deja "atrás 20 años del fracasado modelo del 'socialismo del siglo XXI'". Desde Cancillería Argentina también se hicieron eco del apoyo de Milei.

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente de Bolivia.

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente de Bolivia.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este domingo, Rodrigo Paz Pereira, se impuso en las elecciones presidenciales en Bolivia. Acto seguido, el presidente Javier Milei lo felicitó vía X, en un comunicado en el que destacó un punto de inflexión para la región.

Leé además

Día de la Madre: el saludo de Javier Milei y Casa Rosada.

El mensaje de Milei y la publicación oficial de Casa Rosada por el Día de la Madre: "Pilar insustituible"

Por Redacción Sociedad
Los datos oficiales dieron ganador a Rodrigo Paz en Bolivia.

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz ganó el balotaje presidencial y dejó atrás la hegemonía de la izquierda

Por Redacción

El jefe de Estado argentino manifestó: "Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1980077694529212457&partner=&hide_thread=false

Milei no se olvidó de la fuerza MAS de Evo Morales: "Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del 'socialismo del siglo XXI' que tanto daño le ha hecho a nuestra región". Y agregó que el país vecino "va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado".

"Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región", aseguró el mandatario. Para cerrar le deseó al mandatario electo boliviano "el mayor de los éxitos en su gestión".

La Cancillería argentina celebró el triunfo de Rodrigo Paz Pereira

Por su parte, la Cancillería, a cargo de Gerardo Werthein, emitió un comunicado en el que saludó al pueblo de ese país por "una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1980069059765956678&partner=&hide_thread=false

Además señaló que "celebra la expresión libre y soberana del pueblo de Bolivia y confía en que esta nueva etapa contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática y al bienestar de todos los bolivianos".

"Argentina renueva su compromiso de seguir trabajando junto al nuevo Gobierno boliviano para construir una relación cercana y constructiva, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región", amplió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia

Paz Pereira, de 58 años, se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia. Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge Quiroga, de la alianza Libre.

El presidente electo en Bolivia, Rodrigo Paz
El presidente electo en Bolivia, Rodrigo Paz.

El presidente electo en Bolivia, Rodrigo Paz.

El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, para el período 2025-2030.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Cumbre Trump-Milei o conferencia de prensa?

Trump, el jefe de campaña de Milei

Por Carlos Salvador La Rosa
 El secretario norteamericano del Tesoro, Scott Bessent, saludo al presidente argentino, Javier Milei.

La palabra como objeto sonoro

Por Claudio Fantini
Discurso de Javier Milei ante el Congreso. (Federico López Claro)

La estrategia del Gobierno para impulsar la reforma laboral y tributaria en el Congreso renovado

Por Redacción Política
Durante la recorrida de Milei en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, la mujer sacó un cuchillo para atacar a un fotoperiodista.

Milei criticó a la mujer que supuestamente lo defendió y que agredió a un fotógrafo al grito de "kukardo"

Por Redacción Política