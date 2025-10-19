Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia: "Un día histórico"

Este domingo, Rodrigo Paz Pereira, se impuso en las elecciones presidenciales en Bolivia. Acto seguido, el presidente Javier Milei lo felicitó vía X, en un comunicado en el que destacó un punto de inflexión para la región.
El presidente destacó que el triunfo de Paz deja "atrás 20 años del fracasado modelo del 'socialismo del siglo XXI'". Desde Cancillería Argentina también se hicieron eco del apoyo de Milei.
El jefe de Estado argentino manifestó: "Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación".
Milei no se olvidó de la fuerza MAS de Evo Morales: "Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del 'socialismo del siglo XXI' que tanto daño le ha hecho a nuestra región". Y agregó que el país vecino "va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado".
"Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región", aseguró el mandatario. Para cerrar le deseó al mandatario electo boliviano "el mayor de los éxitos en su gestión".
Por su parte, la Cancillería, a cargo de Gerardo Werthein, emitió un comunicado en el que saludó al pueblo de ese país por "una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas".
Además señaló que "celebra la expresión libre y soberana del pueblo de Bolivia y confía en que esta nueva etapa contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática y al bienestar de todos los bolivianos".
"Argentina renueva su compromiso de seguir trabajando junto al nuevo Gobierno boliviano para construir una relación cercana y constructiva, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región", amplió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Paz Pereira, de 58 años, se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia. Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge Quiroga, de la alianza Libre.
El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, para el período 2025-2030.