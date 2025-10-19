19 de octubre de 2025 - 22:00

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz ganó el balotaje presidencial y dejó atrás la hegemonía de la izquierda

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, asumirá el próximo 8 de noviembre. El candidato de tendencia liberal moderada sacó una ventaja de 9 puntos contra su contrincante Jorge Quiroga.

Los datos oficiales dieron ganador a Rodrigo Paz en Bolivia.

Los datos oficiales dieron ganador a Rodrigo Paz en Bolivia.

Foto:

Xinhua
Por Redacción

El economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia. Este domingo, Paz se impuso con el 54,53% de los votos, tras más del 97% del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Leé además

Escalada militar en Gaza deja al menos 46 muertos.

Al menos 46 muertos tras una escalada militar en Gaza

Por Redacción
Fred Machado detenido por la Policía Federal.

Tras las amenazas, se confirmó que Fred Machado ya tiene fecha de extradición a Estados Unidos

Por Redacción Policiales

De esta manera, su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. Paz logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre, que alcanzó una votación del 45,45%.

Embed

Se trató de una votación histórica en Bolivia, por el balotaje entre ambos candidatos. La jornada fue calificada por el TSE como "tranquila y normal", se desarrolló sin incidentes mayores y registró una participación importante de la población.

El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, para el período 2025-2030. Pero no todo es celebración, Paz deberá enfrentar una economía debilitada, marcada por la escasez de combustibles, el déficit fiscal y una prolongada falta de divisas por la merma de las reservas internacionales netas (RIN).

Rodrigo Paz gano el balotaje frente a Jorge Quiroga
Rodrigo Paz gano el balotaje frente a Jorge Quiroga.

Rodrigo Paz gano el balotaje frente a Jorge Quiroga.

Puertas adentro, Bolivia atraviesa un momento de transición política, tras un ciclo de 20 años bajo la influencia del Movimiento al Socialismo (MAS). Cabe mencionar que Paz, del Partido Demócrata Cristiano, es de tendencia liberal moderada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Expectativa en Bolivia por los resultados del balotaje entre Quiroga y Paz.

Elecciones en Bolivia: hay expectativa por el resultado del balotaje entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

Por Redacción
Las 99 capsulas de cocaína decomisadas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Una mendocina de 19 años contrató a una "mula" boliviana para traer 99 cápsulas de cocaína

Por Redacción Policiales
Febrero de 2013. Así había quedado el auto chocado de las víctimas Juan Manuel Viudez y su hija María Laura. Doce años después, detuvieron en Bolivia al acusado, Adrián Ocampo Cazón (52), quien ahora será juzgado. Archivo. 

Ebrio y a contramano provocó un choque fatal, se escondió por 12 años en la selva de Bolivia y ahora lo juzgarán en Mendoza

Por Redacción Policiales
Alejandro Matías Fracaroli, el científico argentino hallado muerto en Alemania.

Encontraron muerto al científico argentino que estaba desaparecido en Alemania

Por Redacción