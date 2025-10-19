Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz ganó el balotaje presidencial y dejó atrás la hegemonía de la izquierda

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, asumirá el próximo 8 de noviembre. El candidato de tendencia liberal moderada sacó una ventaja de 9 puntos contra su contrincante Jorge Quiroga.

El economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia. Este domingo, Paz se impuso con el 54,53% de los votos, tras más del 97% del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De esta manera, su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. Paz logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre, que alcanzó una votación del 45,45%.

ÚLTIMA HORA — Es oficial: Rodrigo Paz gana la presidencia de Bolivia tras imponerse a Tuto Quiroga en segunda vuelta. Se abre una nueva etapa democrática con el anhelo de que el socialismo no vuelva nunca más. Se trató de una votación histórica en Bolivia, por el balotaje entre ambos candidatos. La jornada fue calificada por el TSE como "tranquila y normal", se desarrolló sin incidentes mayores y registró una participación importante de la población.

El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, para el período 2025-2030. Pero no todo es celebración, Paz deberá enfrentar una economía debilitada, marcada por la escasez de combustibles, el déficit fiscal y una prolongada falta de divisas por la merma de las reservas internacionales netas (RIN).

Puertas adentro, Bolivia atraviesa un momento de transición política, tras un ciclo de 20 años bajo la influencia del Movimiento al Socialismo (MAS). Cabe mencionar que Paz, del Partido Demócrata Cristiano, es de tendencia liberal moderada.