Tras las amenazas, se confirmó que Fred Machado ya tiene fecha de extradición a Estados Unidos

El acusado de lavado de dinero, estafa y narcotráfico será enviado a norteamérica bajo un operativo de seguridad especial. Cuándo y cómo será enviado a EE.UU.

La Justicia confirmó la fecha y los detalles de la extradición de Federico “Fred” Machado, empresario y piloto argentino acusado de lavado de dinero, estafa y narcotráfico. Tras un extenso proceso judicial, se resolvió que será trasladado a los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, bajo un operativo especial.

La comunicación llegó desde Interpol a la Justicia Federal de Neuquén, que quedó a cargo de coordinar las últimas instancias del procedimiento. El traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea comercial, bajo un estricto operativo que se terminará de definir en los próximos días.

Machado, quien actualmente permanece detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma, será entregado a las autoridades estadounidenses luego del fallo de la Corte Suprema y la posterior aprobación del Poder Ejecutivo.

Los cargos en Estados Unidos y el vínculo con Espert En Estados Unidos, Machado enfrenta una serie de graves acusaciones en un tribunal de Texas por estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y narcotráfico. En esa misma causa, su socia ya fue condenada el año pasado a 16 años de prisión, y ahora la justicia norteamericana busca juzgar al empresario.

En Argentina, el nombre de Machado está directamente ligado al del diputado José Luis Espert. La justicia argentina investiga al legislador por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una transferencia de 200.000 dólares que recibió del empresario. Además, se comprobó que Espert utilizó aviones de la flota de Machado durante su campaña presidencial de 2019.