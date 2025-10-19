Elecciones en Bolivia: hay expectativa por el resultado del balotaje entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

Las elecciones de segunda vuelta en Bolivia ya finalizaron y hay expectativa por los primeros resultados. Se trata de un balotaje que llevó a los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga a enfrentarse en la urnas.

Respecto a sus partidos políticos, Paz es el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que “Tuto” Quiroga representa a la alianza Libertad y Democracia (Libre) . “Solo hay dos candidatos y una papeleta sencilla. No hay que contabilizar votos para senadores o diputados, por lo que confiamos en un conteo rápido y transparente”, explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.

Sobre el transcurso de la jornada electoral, Hassenteufel destacó que se desarrolló con “normalidad y tranquilidad” . Además, señaló que este domingo todo el proceso se desarrolla sin mayores incidentes y que los reportes recibidos corresponden a “casos aislados”, propios de una elección de gran magnitud.

Sin modificaciones al cronograma, el presidente del TSE de Bolivia confirmó que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) difundirá los primeros datos entre las 20 y las 20.30 hora local. Y agregó que el cómputo oficial podría concluir hasta el próximo 22 o 23 de octubre, a más tardar .

Bolivia aguarda por su próximo presidente

Este domingo, Bolivia llevó a cabo el primer balotaje presidencial de su historia entre los candidatos Rodrigo Paz Pereira del PDC y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia (Libre). Más de 7,9 millones de ciudadanos bolivianos fueron convocados a votar.

El proceso que es seguido por misiones internacionales de observación como de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE). En ese marco, Bolivia vive una crisis económica marcada por la falta de divisas, la escasez de combustibles y las presiones inflacionarias.

Además, todo ocurre en un contexto político en el que está ausente el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza que dominó la escena política local durante dos décadas. El nuevo presidente de Bolivia deberá asumir funciones el próximo 8 de noviembre.