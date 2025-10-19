19 de octubre de 2025 - 16:51

Encontraron muerto al científico argentino que estaba desaparecido en Alemania

Se trata de Alejando Matías Fracaroli, de 44 años. Su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim, Alemania.

Alejandro Matías Fracaroli, el científico argentino hallado muerto en Alemania.

Alejandro Matías Fracaroli, el científico argentino hallado muerto en Alemania.

Por Redacción

Este domingo encontraron el cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, el científico argentino del Conicet. Así lo informó la Policía de Alemania, luego de varios días de búsqueda.

Los restos del químico cordobés, de 44 años, fueron descubiertos alrededor de las 12.15 (hora local). El hallazgo fue en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo.

Hallaron el cuerpo de Alejandro Fracaroli en Alemania
Hallaron el cuerpo de Alejandro Fracaroli en Alemania.

Hallaron el cuerpo de Alejandro Fracaroli en Alemania.

De acuerdo a lo reportado por la agencia EFE, la Policía maneja la hipótesis de que se trató de un accidente. Las autoridades creen que el hombre se habría caído por causas desconocidas y posteriormente se ahogó en el arroyo.

Cabe recordar que el investigador estaba en el país europeo desde el 26 de agosto. Allí participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Su estadía estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar. Además, en aquel momento, su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas. Su trabajo en el exterior formaba parte de una pasantía clave para su carrera.

