Impactante robo de 7 minutos en el museo Louvre: entraron por una zona de obras y se llevaron joyas napoleónicas

Ocurrió este domingo. El museo evacuó el edificio y el valor de los objetos robados es incalculable. Durante la huida, los delincuentes habrían perdido la corona de Eugenia, la cual fue encontrada rota en la calle.

SOLDADOS. Al patrular la zona del museo de Louvre en París, el jueves (AP/Jacques Brinon).

Por Redacción Mundo

En un hecho propio de película, un grupo de delincuentes perpetró este domingo un robo millonario en el Museo del Louvre en París, el más visitado del mundo. Los ladrones lograron sustraer joyas de "valor incalculable" pertenecientes a la colección de Napoleón y la Emperatriz Eugenia, lo que obligó a las autoridades a cerrar el museo durante toda la jornada por “razones excepcionales”.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior francés, el asalto ocurrió a primera hora de la mañana. Los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora para acceder a la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, actualmente en obras de refacción.

El montacargas que utilizaron los delincuentes para acceder al museo.

El montacargas que utilizaron los delincuentes para acceder al museo.

“Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo. Se trató de un robo importante y muy bien planificado”, aseguró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, al confirmar el hecho.

Joyas napoleónicas

Un robo veloz: solo les tomó 7 minutos

Una vez dentro, el grupo utilizó una cortadora de disco para romper los vidrios de seguridad y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa. La operación duró solo siete minutos, según las primeras reconstrucciones.

El diario Le Parisien informó que los ladrones se llevaron nueve piezas pertenecientes a la colección de Napoleón y la Emperatriz Eugenia.

Las primeras informaciones indican que son entre tres y cuatro delincuentes los que ejecutaron el robo. Además abrían escapado en moto.

Al poco tiempo del robo, una de las joyas robadas fue hallada en las inmediaciones del museo: se trataría de la corona de la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, encontrada rota tras el escape de los delincuentes.

La corona de Eugenia la encontraron horas despu&eacute;s en la calle.&nbsp;

La corona de Eugenia la encontraron horas después en la calle.

Tras el hecho, el Louvre fue evacuado y cerrado al público mientras trabajaban en el lugar agentes de la policía científica y la Brigada de Represión del Banditismo (BRB). No se reportaron heridos.

El museo, que puede recibir hasta 30.000 visitantes diarios, suspendió todas las actividades y visitas guiadas.

No es el primer robo que sufre el museo más famoso. En 1911 un exempleado robó a la Mona Lisa. Aquella desaparición, que duró más de dos años, terminó por convertir la pintura de Leonardo da Vinci en la obra más famosa del mundo.

