Masivas manifestaciones en Estados Unidos contra las medidas autoritarias Trump: "No Kings"

Unas 2.600 manifestaciones bajo el lema “No Kings” (Sin reyes ) se llevaron a cabo este sábado en todo el territorio de Estados Unidos , en una movilización masiva donde los participantes denunciaron las inclinaciones autoritarias y las medidas antidemocráticas del presidente Donald Trump .

Las protestas, que variaron en tamaño y se desarrollaron en ciudades, suburbios y localidades pequeñas a lo largo del país, constituyen la mayor convocatoria en lo que va de este segundo mandato. Reflejan el creciente descontento de quienes se oponen a una agenda política que Trump ha impulsado con una rapidez inusual desde que asumió nuevamente la presidencia.

Según los organizadores, las políticas del mandatario republicano están conduciendo al país hacia un sistema autocrático.

Las primeras concentraciones tuvieron lugar fuera de suelo estadounidense, donde varios cientos de personas se congregaron frente a la embajada de Washington en Londres, y otros tantos se reunieron en Madrid y Barcelona.

Tanto en estas grandes ciudades como en diferentes puntos de Estados Unidos, los manifestantes exhibieron pancartas con consignas como “Nada es más patriótico que protestar” o “Resiste al fascismo”, y en muchas de las marchas reinaba un ambiente festivo.

En lugares como Portland, por ejemplo, hubo bandas tocando en vivo, un cartel gigante con la inscripción “Nosotros, el pueblo”, la frase que encabeza el preámbulo de la Constitución, donde los asistentes podían dejar sus firmas, y personas disfrazadas de rana, un símbolo reciente de resistencia.

Tensiones institucionales

Esta es la tercera protesta nacional desde que Trump volvió a ocupar la Casa Blanca, y también la de mayor magnitud. Tiene lugar en medio del cierre del gobierno federal, que ha paralizado programas y servicios esenciales, mientras el Ejecutivo, con una actitud combativa, desafía al Congreso y al Poder Judicial de manera que los organizadores califican como autoritaria.

Masivas manifestaciones en Estados Unidos contra Trump Masivas manifestaciones en Estados Unidos contra Trump EFE/EPA/LUKE JOHNSON

Miles de personas se concentraron en puntos emblemáticos como Times Square en Nueva York, el histórico Boston Commons, Grant Park en Chicago, el National Mall en Washington, además de centenares de plazas y espacios públicos en todo el país.

Entre los manifestantes, muchos expresaban una profunda indignación por la forma en que se ha intentado desacreditar sus motivos. En la capital, Brian Reymann comentó que haber sido tildado de “terrorista” durante toda la semana por figuras republicanas era “patético”.

“Esto es Estados Unidos. No estoy de acuerdo con su política, pero no creo que no amen a este país. Creo que están equivocados. Pienso que tienen hambre de poder", expresó Reymann, ondeando una gran bandera estadounidense.