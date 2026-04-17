A pesar de la reapertura, Estados Unidos mantendrá el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz

El Comando Central estadounidense afirmó este viernes que mantiene el bloqueo a barcos y puertos iraníes en el estrecho de Ormuz , por orden del presidente Donald Trump. La medida continuará vigente hasta que se logre un acuerdo de paz sobre el conflicto en Medio Oriente.

La decisión del Gobierno estadounidene se da pese al anuncio de Irán de mantener Ormuz "totalmente abierto" para la navegación de buques mercantes hasta el próximo miércoles.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno de Estados Unidos desplegó el mayor portaviones del mundo en el mar Rojo para impedir un bloqueo iraní al tránsito de buques. El portaaviones USS Gerald R. Ford, y dos destructores estadounidenses se encuentran operando en el lugar tras abandonar el Mediterráneo oriental y cruzar el canal de Suez, según informó un funcionario de Estados Unidos a la cadena CNN.

La presencia naval forma parte de un despliegue más amplio destinado a mantener a las fuerzas en estado de preparación ante una posible reanudación de las hostilidades con Irán, en caso de que fracase el alto el fuego vigente. Según trascendió, el grupo está integrado además por los destructores USS Mahan y USS Winston S. Churchill.

Irán abrió el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Irán anunció este viernes la apertura del Estrecho de Ormuz , tras el inicio de la tregua en el Líbano y el alto el fuego temporal con Estados Unidos.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X: "En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán"