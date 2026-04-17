17 de abril de 2026 - 10:53

Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo se desplomó un 12%

Teherán habilitó el paso de buques mercantes tras la tregua en el Líbano. Donald Trump celebró la medida en sus redes sociales.

Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo se desplomó un 10%.

Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo se desplomó un 10%.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Gobierno de Irán anunció este viernes que el Estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” para la navegación de buques mercantes hasta el próximo miércoles, tras el inicio de la tregua en el Líbano y el alto el fuego temporal con Estados Unidos.

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El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X: "En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán".

Se desplomó el precio del petróleo

La reapertura de esta vía por donde circula gran parte del crudo mundial, provocó una caída drástica en los precios de referencia.

El precio del petróleo Brent sigue bajando se ubica en 86,66 dólares por barril. Por su parte, el petróleo WTI finalizó la jornada en 81,74 dólares, lo que representa una 12% menos respecto al cierre anterior.

estrecho de ormuz

Esta tendencia bajista reflejó el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que Washington y Teherán logren un acuerdo de paz duradero durante las negociaciones previstas para este fin de semana.

La reacción de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar ante el anuncio. En su plataforma Truth Social celebró la noticia: "Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", escribió el mandatario estadounidense.

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