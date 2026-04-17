Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo se desplomó un 12%

El Gobierno de Irán anunció este viernes que el Estrecho de Ormuz se mantendrá “ totalmente abierto ” para la navegación de buques mercantes hasta el próximo miércoles , tras el inicio de la tregua en el Líbano y el alto el fuego temporal con Estados Unidos.

Escala la tensión: Irán advierte a Estados Unidos con un "torbellino mortal" en Ormuz

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí , confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X: "En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego , siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán".

La reapertura de esta vía por donde circula gran parte del crudo mundial, provocó una caída drástica en los precios de referencia .

El precio del petróleo Brent sigue bajando se ubica en 86,66 dólares por barril. Por su parte, el petróleo WTI finalizó la jornada en 81,74 dólares , lo que representa una 12% menos respecto al cierre anterior.

estrecho de ormuz EFE

Esta tendencia bajista reflejó el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que Washington y Teherán logren un acuerdo de paz duradero durante las negociaciones previstas para este fin de semana.

La reacción de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar ante el anuncio. En su plataforma Truth Social celebró la noticia: "Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", escribió el mandatario estadounidense.