Incendio en las nubes: una batería de litio explotó durante un vuelo

En un vuelo de Air China ( CA139) , que cubría la ruta entre Hangzhou y Seúl, se provocó un incendio este sábado 18 de octubre por la mañana que obligó a realizar un desvío de emergencia. El incidente se produjo debido a que una batería de litio perteneciente a un pasajero se incendiara en el compartimiento de almacenamiento superior.

El avión tuvo que cambiar de rumbo y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong.

El momento del incidente fue registrado en video por los mismos pasajeros. En los clips compartidos, se observan las llamas que provienen de una de las maletas guardadas en la cabina.

Las imágenes reflejan la desesperación de los pasajeros, mientras que algunos de ellos, juntos a los miembros de la tripulación, intervienen rápidamente e intentan extinguir el fuego hasta el aterrizaje seguro.

Según informes oficiales, el incidente no registro heridos entre pasajeros ni tripulación. Finalmente, el vuelvo aterrizó de forma segura en el aeropuerto poco después de las 11:00 de la mañana.

Tras la difusión de las imágenes, usuarios en redes sociales comentaron sobre el peligro que representan estos dispositivos y uno señaló:

“Las baterías de iones de litios son muy REACTIVAS y pueden reaccionar violentamente si se exponen a altas temperaturas,lo que puede provocar una reacción que causa un incendio y una Explosión.Si,una batería de Litio se inflama,produce humo y fuego en un Avión puede ser muy difícil de extinguir y contener promedio en PELIGRO a todos a bordo.”

Otro caso de incendio causado por una batería

Este incidente se suma a otros reportados en estos días. En Carolina del Norte, Estados Unidos, un perro llamado Colton provocó un incendio que pudo haber terminado en tragedia.

El animal mordió una batería de litio hasta romper su sello de seguridad, lo que causó una falla en el artefacto y un pequeño incendio en el hogar. Afortunadamente, el incidente solo causó daños materiales mínimos y un pequeño susto tanto para el hombre como para su mascota.