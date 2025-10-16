Es bombero y tuvo que salvar su propia casa cuando su perro causó un incendio al morder una batería

Un perro llamado Colton provocó un incendio que pudo haber terminado en tragedia. El incidente se ocasionó cuando el animal mordió un aparato eléctrico en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
El hecho ocurrió en Estados Unidos y quedó registrado en video. Afortunadamente la mascota no sufrió daños, ni tampoco la casa ya que la tragedia se detectó a tiempo.
Según informó David Sasser, del Departamento de Bomberos de Chapel Hill, Colton mordió una batería de litio hasta romper su sello de seguridad. Este acto provocó que el artefacto fallara y causara un pequeño incendio en una parte de la casa.
Si bien estas baterías proporcionan una fuente de energía eficiente, la probabilidad de que se sobrecalienten y se incendien es aún mayor cuando se dañan o se usan, cargan o almacenan incorrectamente.
Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del hogar y compartidas por el bombero, muestran el momento exacto en que Colton estaba jugando con el elemento hasta que se desató el fuego.
“Lo mordió y se puede ver que está sorprendido, y luego dice: ‘Oh, ¿qué hice?’”, narró David Sasser sobre lo sucedido en una declaración a Univision Noticias.
La reacción del perro es dirigirse rápidamente a las escaleras para subir y resguardarse, y en segundos, las llamas se expandieron. Afortunadamente, el dueño fue alertado del incendio gracias al olor del humo fue detectado por las alarmas de la casa.
El dueño de Colton declaró al medio que el fuego "afortunadamente, se extinguió gracias a la alfombra" y porque llegaron a la casa "muy rápido”. El incidente solo causó daños materiales mínimos y un pequeño susto tanto para el hombre como para su mascota.
Tras el suceso, David Sasser compartió a través de la cuenta de Facebook del Chapel Hill Fire Department, una serie de recomendaciones para evitar este tipo de situaciones en el futuro:
Las autoridades recordaron la importancia de mantener baterías y dispositivos eléctricos fuera del alcance de las mascotas: “Colton es un buen chico, pero su travesura sirve como recordatorio de lo que puede pasar cuando una batería no se guarda adecuadamente”, señalaron en su cuenta de Facebook.