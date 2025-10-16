16 de octubre de 2025 - 17:55

Un asado que se volvió viral: "tunearon" una máquina agrícola y la convirtieron en una original parrilla

Durante un festival realizado en México se realizó la interesante y original propuesta de asar cortes de carne en una cosechadora convertida en asador.

En el Festival de Otoño 2025 en Chihuahua, México, realizaron una interesante forma de cocinar asado y el video se convierte en viral.&nbsp;

En el Festival de Otoño 2025 en Chihuahua, México, realizaron una interesante forma de cocinar asado y el video se convierte en viral. 

Foto:

Por Redacción

Franz Loewen Fehr, conocido como @agromenon en Instagram, una cuenta dedicada a compartir contenido sobre el proceso de cultivo y cosecha principalmente de maíz, con más de 90mil seguidores, fue el protagonista de un viral del momento. El video trata de cómo una maquina agrícola es transformada en una parrilla gigante para cocinar un asado.

Leé además

La influencer muestra su sorpresiva reacción al identificar el objeto que tomó de la tienda. 

Robo accidental y viral: mostró cómo es su día y descubrió que se trajo algo que no debía

Por Redacción
Yusuf Dikeç, el tirador turco que se volvió viral en los Juegos Olímpicos de París

El tirador turco que fue viral en los Juegos Olímpicos volvió a hacer historia con su particular estilo

Por Redacción Deportes

La máquina cosechadora, usualmente es utilizada como como herramienta para recolectar cultivos como soja, maíz, trigo, cebada, en esta ocasión tuvo una función diferente. Se le realizaron modificaciones en las cuales se le retiraron las cuchillas y se isntalaron parrillas metálicas sobre las que se asaron cortes de pollo, cerdo y carne vacuna.

Esta situación generó gran repercusión en las redes sociales y, el clip cuenta con 25,6 mil de visualizaciones.

Este evento se celebra anualmente para honrar las tradiciones rurales y la identidad cultural de la comunidad.Este año se realizó los días 26 , 27 y 28 de septiembre, e incluyó actividades como un concurso de la calabaza más grande, presentaciones artísticas, juegos familiares y una amplia oferta gastronómica. El protagonista del festival fue el asado hecho en una cosechadora de campo convertida en asador .

Uno de los momentos más esperados del festival es el concurso de la Calabaza más grande de Chihuahua. Este año, la calabza más pequeña pesó 90 kilos, un tamaño que, según los productores, se debió al granizo que afectó la cosecha. La siguiente era de 104 kilos aunque no se acercaba a la ganadora.

Embed
@alejandrocorralesfelix

Festival de Otoño, Cuahutemoc, Chihuahua.

sonido original - alejandro corrales

La ganadora fue una labaza que alcanzó los 338kilos. Su productor tomó revancha ya que el año anterior había quedado en segundo puesto. Sin embargo, los organizadores cometaron que, en otras ocaciones, han llegado a tener ejemplares de hasta 600 kilos.

Con respecto a su cultivo, las calabazas gigantes requieren un tiempo de desarrollo de cuatro meses bajo clima cálido y una gran cantidad de agua. Se estima que una de estas calabazas puede consumir alrededor de 90 litros de agua por día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la divertida reaccion de una perra tras hacer una travesura se volvio viral en tiktok

La divertida reacción de una perra tras hacer una travesura se volvió viral en TikTok

Por Redacción
Empresario textil ofreció ropa a gente que no podía pagarla.

Ofreció ropa gratis a gente sin recursos, pero la codicia de sus vecinos pudientes arruinó la solidaridad

Por Redacción
Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético

Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético y desata debate en redes

Por Redacción
Influencer mexicano recibió un uranio de un fan

Insólito regalo: un niño de 9 años envió uranio a un influencer mexicano y sorprendió a millones

Por Redacción