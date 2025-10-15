La divertida reacción de una perra tras hacer una travesura se volvió viral en TikTok

Una perra conquistó las redes al fingir que no veía lo ocurrido luego de tirar una maceta. Su gesto provocó risas y miles de reproducciones en TikTok.

Una perra se volvió viral en Tiktok tras ser filmada por su dueña @belu_diiaz, donde finge no ver luego de haber tirado una maceta en el patio la casa. El video logró más de 3 millones de visualizaciones.

El video, protagonizado por Milka y publicado por su dueña Belu Díaz, muestra cómo la mascota intenta “evadir” un reto cerrando los ojos. En pocos días, la publicación superó los tres millones de vistas y cientos de miles de interacciones, transformándose en uno de los contenidos más comentados de la plataforma.

Todo comenzó cuando Belu descubrió que una de sus macetas había sido derribada y decidió registrar el momento. En la grabación se ve a Milka, la responsable del incidente, junto a la tierra esparcida en el suelo. Cuando su dueña le señala el desastre, la perrita reacciona cerrando los ojos, como si al no mirar pudiera evitar el regaño.

La dueña acompañó el video con la frase: "Usando la estrategia de cerrar los ojos y fingir que no pasó nada". En pocas horas, el clip acumuló más de 3 millones de visualizaciones, 625 mil "me gusta" y más de 4 mil comentarios, llenos de ternura y humor por parte de los internautas.

Entre los mensajes más destacados se leía: “Qué perra más tierna, imposible retarla” o “Si ella cierra los ojos, nada pasó”. La reacción general reflejó la empatía de los usuarios ante la inocencia y picardía de la mascota.

El episodio volvió a demostrar cómo las redes sociales, especialmente TikTok, convierten en tendencia los comportamientos cotidianos de los animales. La historia de Milka reafirma el atractivo de los contenidos protagonizados por mascotas y cómo estas escenas simples pueden generar millones de vistas y comentarios positivos en la comunidad digital.