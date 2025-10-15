Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético y desata debate en redes

La empresaria Kim Kardashian ha generado una nueva controversia al lanzar una prenda de lencería poco convencional a través de su marca Skims. El producto, denominado Faux Hair Micro String Thong, es una tanga que simula el vello púbico.
La empresaria estadounidense sorprendió con el producto de ropa interior, que se agotó a minutos de su lanzamiento, siendo tildado de "locura" y "ridículo" por usuarios.
Está elaborada con “una mezcla de cabello sintético rizado y liso” y se ofrece en 12 variaciones de tono para adaptarse a diferentes tipos de piel. El precio de venta es de 32 dólares.
Skims, una marca que se ha consolidado desde su lanzamiento en 2019 y que alcanzó una valoración de más de 4,000 millones de dólares en 2023, presentó el artículo mediante un video promocional en su cuenta oficial de Instagram.
El video parodiaba un programa de juegos de los años 70, y la peculiar prenda apareció pixelada por "motivos evidentes". La campaña de mercadotecnia, calificada de provocadora, utilizó frases atrevidas para acompañar el lanzamiento.
“Recién caído: el arbusto definitivo. Con nuestra nueva y atrevida Panty de pelo sintético, tu alfombra puede ser del color que quieras”. La marca también jugó con la pregunta: "¿Quién ha dicho que la alfombra tiene que combinar con las cortinas?".
Aunque el precio original de la prenda era de 32 dólares, si alguien deseaba adquirirla, las noticias son desalentadoras: los 12 modelos se agotaron a los minutos de salir a la venta, aunque los interesados pueden inscribirse en una lista de espera.
El lanzamiento del tanga de vello sintético, que sigue la línea de marketing provocador de la empresaria, desató un aluvión de críticas y desconcierto en redes sociales.
Numerosos usuarios expresaron su desaprobación, con comentarios directos como: “Kim, no tengo tiempo para esto hoy”, y preguntas incrédulas como: “¿Quién pidió esto?”. Otros seguidores cuestionaron incluso el estado emocional de la empresaria con comentarios del tipo “¿Está todo bien?”. La prenda fue calificada como “una locura”, “innecesaria” o “simplemente ridícula”.
No obstante, Skims, acostumbrada a la controversia, también encontró defensores. Algunos señalaron que la marca siempre se ha caracterizado por desafiar los límites de la ropa íntima tradicional, al igual que otras firmas de moda que han decidido ensalzar el vello corporal femenino, como lo hizo John Galliano en 2024 para Maison Margiela.
Skims ya había lanzado anteriormente otras prendas consideradas innovadoras o excéntricas, como fajas moldeadoras invisibles, sujetadores sin costuras, un sujetador con pezones, y una faja para reducir la papada.