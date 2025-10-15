Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético y desata debate en redes

La empresaria estadounidense sorprendió con el producto de ropa interior, que se agotó a minutos de su lanzamiento, siendo tildado de "locura" y "ridículo" por usuarios.

La empresaria Kim Kardashian ha generado una nueva controversia al lanzar una prenda de lencería poco convencional a través de su marca Skims. El producto, denominado Faux Hair Micro String Thong, es una tanga que simula el vello púbico.

Está elaborada con “una mezcla de cabello sintético rizado y liso” y se ofrece en 12 variaciones de tono para adaptarse a diferentes tipos de piel. El precio de venta es de 32 dólares.

Skims, una marca que se ha consolidado desde su lanzamiento en 2019 y que alcanzó una valoración de más de 4,000 millones de dólares en 2023, presentó el artículo mediante un video promocional en su cuenta oficial de Instagram.

Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético Las prendas de ropa interior se agotaron a pocos minutos de salir a la venta. El video parodiaba un programa de juegos de los años 70, y la peculiar prenda apareció pixelada por "motivos evidentes". La campaña de mercadotecnia, calificada de provocadora, utilizó frases atrevidas para acompañar el lanzamiento.

“Recién caído: el arbusto definitivo. Con nuestra nueva y atrevida Panty de pelo sintético, tu alfombra puede ser del color que quieras”. La marca también jugó con la pregunta: "¿Quién ha dicho que la alfombra tiene que combinar con las cortinas?".