El tirador turco que fue viral en los Juegos Olímpicos volvió a hacer historia con su particular estilo

Yusuf Dikeç volvió a ser centro de atención al alcanzar un nuevo hito en representación de su país.

Yusuf Dikeç, el tirador turco que se volvió viral en los Juegos Olímpicos de París

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Su peculiar estilo con una mano en el bolsillo, sin gafas protectoras ni casco, volvió a ser tema de conversación en las redes sociales.

En esta ocasión, Dikeç hizo historia al vencer en la final al alemán Paul Fröhlich, enfrentamiento en el que nuevamente prescindió de lentes y cualquier tipo de asistencia adicional.

De acuerdo con medios locales, la competición se llevó a cabo entre el 1 y el 5 de octubre en Estambul. En representación de Turquía participaron Dikeç y su compañero Mustafa, quienes compitieron en la modalidad masculina por equipos en la categoría de Pistola de Aire Comprimido a 10 metros.

En la fase final, se impusieron sobre los alemanes Paul Fröhlich y Christian Reitz, lo que les permitió quedarse con la codiciada medalla dorada.

“Medalla de oro ganada al final de una desafiante competencia de tres días”, publicó más tarde junto a una imagen del galardón.

Un estilo que llama la atención

Tras alcanzar notoriedad en los JJ.OO., el ex policía de 52 años explicó por qué adopta esa particular postura al disparar. “Algunos pensaron que mi mano en el bolsillo era un gesto de arrogancia. Esa gente no sabe nada sobre mí o sobre el tiro deportivo”, declaró entre risas.

Aunque muchos creen que compite sin ningún tipo de equipamiento, lo cierto es que Dikeç utiliza tapones amarillos para los oídos, los cuales le ayudan a mantenerse concentrado durante la competencia.

“Lo hago únicamente para tener mi cuerpo más estable, para estar en equilibrio. No hay que buscar más allá de eso”, explicó. Además, añadió: “Como tiro con los dos ojos abiertos, no me siento cómodo con los lentes de protección, con los cascos o con cualquier otro accesorio. Por eso no los utilizo”.

