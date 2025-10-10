10 de octubre de 2025 - 17:59

La curiosa y negativa racha que podría alcanzar Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi, capitán y astro de la Selección Argentina, está cerca de llegar a un número negativo en su carrera.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina todavía no termina, ya que por delante queda el plato fuerte: Mundial de 2026. Sin embargo, el cierre de un vínculo largo y glorioso ya comenzó a dar señales de un verdadero cambio de época.

Al no ser titular ante Venezuela, el mejor de todos queda al borde de una racha negativa que llama la atención. A lo largo del 2025 la Albiceleste jugó más partidos con Messi en el banco o ausente, que con el diez de titular. Con el amistoso ante la Vinotinto, el elenco de Lionel Scaloni acumula 7 presentaciones en el año. Tan sólo dos de ellas fueron con la Pulga desde el arranque.

Los dos únicos partidos de Lionel Messi como titular en 2025:

Lionel Messi
La felicidad de Leo abrazado a Julián Álvarez tras convertir el primer gol, en una noche perfecta para el 10, quien volvió hacer historia.

Esos dos encuentros se dieron por Eliminatorias Sudamericanas, con empate 1 a 1 ante Colombia y una gran victoria 3 a 0 frente a Venezuela, con dos goles de Messi. Luego, el capitán estuvo en el banco en el triunfo 1 a 0 sobre Chile, y el de este viernes ante Venezuela. Mientras tanto, no participó ni siquiera como alternativa en los duelos ante Uruguay, Brasil y Ecuador.

Lo positivo es que todavía tiene oportunidades para revertir su fuerte vacío dentro del equipo, ya que Argentina todavía tiene 3 amistosos por delante en lo que resta del 2025. El próximo martes ante Puerto Rico en Miami, y una exótica gira en noviembre que lo llevará por Angola e India, donde enfrentaría al elenco africano y a Estados Unidos o Qatar.

