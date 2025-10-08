Franco Mastantuono confesó quién es su ídolo: "Lo admiré toda mi vida"

El delantero del Real Madrid y la Selección Argentina no dejó tema por mencionar en una entrevista donde contó a quién admira.

Franco Mastantuono está llamado a ser el que asuma la conducción del equipo tras la salida del 10.

Franco Mastantuono está llamado a convertirse en la nueva joya del prolífico fútbol argentino. Deslumbrando a propios y extraños con la camiseta del Real Madrid y la Selección Argentina, el juvenil palpita el futuro y sueña con jugar el Mundial del año entrante.

En declaraciones a ESPN, el atacante contó por primera vez lo que sintió cuando se dio cuenta que usaría la diez Albiceleste. “Entré al vestuario buscando la 21, que era la que había usado el partido anterior, y vi mi nombre al lado de Julián. No lo podía creer. Pensé que me estaban jodiendo, pero era verdad. Fue un momento único”, relató.

Mastantuono y el deseo de jugar el Mundial: WhatsApp Image 2025-06-10 at 21.35.09.jpeg Franco Mastantuono palpita la cita mundialista GENTILEZA. En ese sentido, Mastantuono sabe el privilegio que significa utilizar ese mítico número en Argentina. “Usar la diez de Leo y una camiseta que también vistió Diego es lo máximo que me pasó en mi carrera. No me lo esperaba y fue algo único. Cada vez que veo esa camiseta siento orgullo, respeto y una emoción difícil de explicar”, confesó.

Tamaña responsabilidad, en conjunto con haberse convertido en una fija en cada convocatoria del DT Lionel Scaloni, le permiten palpitar con jugar el Mundial en el 2026. “Sería un sueño jugar el Mundial 2026. Voy paso a paso, disfrutando mucho este momento, pero trabajo todos los días para estar ahí. Sería increíble vivirlo con 18 años y con esta Selección, donde me siento muy cómodo”, contó al respecto.

Franco Mastantuono, rendido ante la Pulga: "Messi es el mejor de la historia" image Participar de la máxima cita mundialista es un anhelo de Mastantuono, que sufrió la final de Qatar desde su casa. "Lo vi con mis amigos, en la misma casa de siempre, con la misma remera (de Messi) como cábala. Fue una emoción enorme. Después fuimos a la plaza y estuvimos festejando todo el día. Tengo tatuada la fecha, el 18 de diciembre, por la Selección y por Leo. Por esa espina que él tenía de ganar el Mundial, y lo hizo de la mejor manera”, lanzó.