Xabi Alonso rendido ante Franco Mastantuono: "Me encanta su calidad y la personalidad"

El entrenador del Real Madrid habló maravillas del atacante argentino, en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid por LaLiga de España.

A poco tiempo de su arribo al viejo continente, Franco Mastantuono ya deslumbra con su calidad y buen rendimiento dentro y fuera del campo de juego. Se ganó la titularidad, anotó su primer gol, y se convirtió en pieza importante del Real Madrid. Su entrenador, Xabi Alonso, no dejó pasar la chance para reconocerlo.

El DT se mostró contento con lo que ha visto del joven argentino en la conferencia de prensa previa al derbi con el Atlético de Madrid. "Franco tiene muchísimas cosas buenas. Es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco... acaba de cumplir 18 años y ha llegado a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande. La adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es", aseguró.

Luego, Alonso se refirió a lo bueno y malo del juvenil, que todavía debe aprender ciertas cosas del funcionamiento del equipo. "Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía y ese gen competitivo son algo fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego y estoy muy contento de que él lo haya traído. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo", lanzó.

En este sentido, la pregunta sobre si será titular ante el Colchonero cayó por decantación, aunque el entrenador decidió esquivarla. "Mañana se verá. Tenemos a todos listos, todos recuperaron bien, después del partido en Valencia ante Levante. No hay ningún tocado ni nada. Mañana decidiremos, no puedo dar pistas", esbozó misteriosamente.