Xabi Alonso rendido ante Franco Mastantuono: "Me encanta su calidad y la personalidad"

El entrenador del Real Madrid habló maravillas del atacante argentino, en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid por LaLiga de España.

Franco Mastantuono conquista España

Franco Mastantuono, a la altura del Real Madrid según su DT:

Franco Mastantuono
La joya que surgió de River deslumbró en su debut con el Real Madrid. “Nuevo ídolo”, titularon los medios españoles tras su impactante presentación.

El DT se mostró contento con lo que ha visto del joven argentino en la conferencia de prensa previa al derbi con el Atlético de Madrid. “Franco tiene muchísimas cosas buenas. Es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco... acaba de cumplir 18 años y ha llegado a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande. La adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es", aseguró.

Luego, Alonso se refirió a lo bueno y malo del juvenil, que todavía debe aprender ciertas cosas del funcionamiento del equipo. "Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía y ese gen competitivo son algo fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego y estoy muy contento de que él lo haya traído. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo", lanzó.

Xabi Alonso palpitó el clásico de Madrid:

Julián Álvarez
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez, la otra figura argentina que dir&aacute; presente en el derbi de Madrid

En este sentido, la pregunta sobre si será titular ante el Colchonero cayó por decantación, aunque el entrenador decidió esquivarla. "Mañana se verá. Tenemos a todos listos, todos recuperaron bien, después del partido en Valencia ante Levante. No hay ningún tocado ni nada. Mañana decidiremos, no puedo dar pistas”, esbozó misteriosamente.

Xabi Alonso no dejó pasar la chance de hablar directamente del partido que tendrá ante el Atlético, este sábado desde las 11.15hs de nuestro país por LaLiga de España. El DT, eligió reconocer la importancia de un clásico. “Por un lado está la preparación para el partido, pero luego está claro que es un derbi. Tiene una emocionalidad muy importante. Esperamos un ambiente bonito, potente. Esperamos que nos haga jugar con energía y concentración"

