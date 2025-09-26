26 de septiembre de 2025 - 16:29

Mauro Icardi sigue rompiendo redes en Turquía, y atraviesa un gran presente

Mauro Icardi sigue dando que hablar por su buen nivel, y marcó un golazo de taco para el triunfo del Galatasaray de Turquía

Mauro Icardi le dio la victoria a su equipo con un golazo

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Este viernes, en el marco de la fecha 7 de la Súperliga de Turquía, el atacante le dio la victoria de visitante al Galatasaray ante Alanyaspor al anotar el único tanto del partido disputado en el Bahcesehir Okullari Stadyumu, del cual disputó los noventa minutos.

La solitaria conquista sirvió para romper la modorra de un encuentro equilibrado y complicado para los del jugador argentino, capitán del conjunto Turco. Cuando transcurrían 23 minutos del primer tiempo, Wilfried Singo encaró y ganó ante un defensor rival, y metió un centro rasante al corazón del área chica, donde Mauro Icardi ensayó un exquisito taco que venció la resistencia del portero local.

El gol de taco de Mauro Icardi para Galatasaray:

Embed

Cabe destacar que con esta victoria, el Galatasay continúa en la cima de la tabla de posiciones con puntaje perfecto, al haber ganado en todas sus presentaciones desde que comenzó la temporada. De esta manera, le sacó 9 puntos a sus principales perseguidores, Goztepe y Fenerbahce.

Mauro Icardi, mientras tanto, estira su gran presente al anotar su quinto gol en seis partidos disputados desde que retornó de la dura lesión de ligamentos que sufrió el año pasado. Desde su regreso a las canchas el 15 de agosto, gritó un gol ante Karagümrük, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, y el de esta jornada ante Alanyaspor, lo que le permitió alcanzar la punta de la tabla de goleadores, superando a Rafa Silva del Besiktas que marcó cuatro tantos desde que arrancó la actividad oficial.

