Mauro Icardi sigue rompiendo redes en Turquía, y atraviesa un gran presente

Mauro Icardi sigue dando que hablar por su buen nivel, y marcó un golazo de taco para el triunfo del Galatasaray de Turquía

Luego de una lesión que lo marginó de los terrenos de juego durante varios meses, tiempo durante el cual sólo estuvo presente a través de las noticias por su vida privada, el futbolista argentino Mauro Icardi retomó la senda goleadora que lo catapultó a ser uno de los mejores delanteros del fútbol del viejo continente.

Este viernes, en el marco de la fecha 7 de la Súperliga de Turquía, el atacante le dio la victoria de visitante al Galatasaray ante Alanyaspor al anotar el único tanto del partido disputado en el Bahcesehir Okullari Stadyumu, del cual disputó los noventa minutos.

La solitaria conquista sirvió para romper la modorra de un encuentro equilibrado y complicado para los del jugador argentino, capitán del conjunto Turco. Cuando transcurrían 23 minutos del primer tiempo, Wilfried Singo encaró y ganó ante un defensor rival, y metió un centro rasante al corazón del área chica, donde Mauro Icardi ensayó un exquisito taco que venció la resistencia del portero local.

El gol de taco de Mauro Icardi para Galatasaray:



Cabe destacar que con esta victoria, el Galatasay continúa en la cima de la tabla de posiciones con puntaje perfecto, al haber ganado en todas sus presentaciones desde que comenzó la temporada. De esta manera, le sacó 9 puntos a sus principales perseguidores, Goztepe y Fenerbahce.