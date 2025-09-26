Torneo Regional Federal Amateur: todas las novedades de los mendocinos que lo disputarán

El 19 de octubre se largará de manera oficial el Torneo Regional Federal Amateur , la categoría más federal y con más clubes del fútbol argentino. Organizada por el Consejo Federal de AFA , varios equipos mendocinos comenzaron a trabajar palpitando su disputa.

Lógicamente, a menos de un mes para el puntapié inicial, las instituciones de nuestra provincia empiezan a dar señales de sus pasos a seguir , tanto entre los que confirmaron su participación, los que buscan meterse, y aquellos que no la disputarán.

Los que están firmes para luchar por uno de los ascensos al Torneo Federal A son Fundación Amigos del Deporte, Atlético Argentino y Sport Club Pacífico. Habituales animadores del certamen, no quieren pasar desapercibidos en esta ocasión.

El Cóndor empezó a dar señales de que irá por todo al contratar a Diego Pozo como entrenador, que llegó con mucha experiencia en diversas categorías de nuestro fútbol. Más allá de los refuerzos que llegaron (como Julio Luques, de Gutiérrez), la ilusión se alimenta con el sostenimiento de la base de un plantel que da que hablar en la Liga Mendocina , con nombres como Ezequiel Alvea, Bruno Costella, Federico Pérez, Paul Martín, Matías Navarro y Brian Zabaleta, entre otros.

Atlético Argentino también apostó a jugadores de experiencia para potenciar el equipo, que hace rato da muestras de estar para cosas serias. En las últimas semanas, sumó al delantero Cristian "Toro" Lucero, y a los defensores Federico López y Alexis Viscarra . Además, presentó su flamante camiseta con la que disputará el torneo.

Sport Club Pacífico de Alvear, mientras tanto, rompió el chanchito para dejar en claro que quiere superar la excelente campaña realizada en la última edición. Confirmó a Daniel Dobrik como su entrenador, y comunicó una batería de refuerzos de jerarquía: Cristian Estigarribia, Tenca Hernández, Javier Peñazola, Matías Iglesias, Fabricio Ojeda, Pablo Peña, y Nicolás Inostroza.

Guaymallén se bajó, y los de San Rafael pelean por la confirmación:

En las últimas horas, el Deportivo Guaymallén tomó la decisión de no disputar el Torneo Regional a pesar de contar con la plaza confirmada por parte del Consejo Federal. Según trascendió, el motivo de la negativa es puramente económico, teniendo en cuenta los altos costos que implicaría para el club participar de dicha competencia.

Por otro lado, la situación de Huracán de San Rafael y Sportivo Pedal es la que más preocupa. Ambos conjuntos están dispuestos a jugar e inclusive se ganaron el derecho dentro del campo con la conquista de la Copa Vendimia, y el bicampeonato local, respectivamente. Sin embargo, por cuestiones de la Liga Sanrafaelina relacionadas con la homologación ante AFA, sus lugares están en duda.

Ante este problema en puerta, desde el Globo ya se movieron y enviaron una nota formal solicitando que se les confirme la plaza a través de una invitación del Consejo Federal, que dejaría sin efecto cualquier complicación relacionada con el ente rector local. Esta medida también podría alcanzar a Pedal, y así ambos podrían estar sin inconvenientes.

Los mendocinos que partiparán del Torneo Regional Federal Amateur: