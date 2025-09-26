26 de septiembre de 2025 - 18:54

Torneo Regional Federal Amateur: todas las novedades de los mendocinos que lo disputarán

Los equipos de Mendoza se preparan para competir en la cuarta categoría de la AFA, que comienza en octubre.

Realidades dispares. Huracán pelea por su plaza, mientras FADEP se arma con todo

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El 19 de octubre se largará de manera oficial el Torneo Regional Federal Amateur, la categoría más federal y con más clubes del fútbol argentino. Organizada por el Consejo Federal de AFA, varios equipos mendocinos comenzaron a trabajar palpitando su disputa.

Los tres que van por todo en el Regional:

1
Se viene el Torneo Regional Federal Amateur

Los que están firmes para luchar por uno de los ascensos al Torneo Federal A son Fundación Amigos del Deporte, Atlético Argentino y Sport Club Pacífico. Habituales animadores del certamen, no quieren pasar desapercibidos en esta ocasión.

Atlético Argentino también apostó a jugadores de experiencia para potenciar el equipo, que hace rato da muestras de estar para cosas serias. En las últimas semanas, sumó al delantero Cristian "Toro" Lucero, y a los defensores Federico López y Alexis Viscarra. Además, presentó su flamante camiseta con la que disputará el torneo.

Sport Club Pacífico de Alvear, mientras tanto, rompió el chanchito para dejar en claro que quiere superar la excelente campaña realizada en la última edición. Confirmó a Daniel Dobrik como su entrenador, y comunicó una batería de refuerzos de jerarquía: Cristian Estigarribia, Tenca Hernández, Javier Peñazola, Matías Iglesias, Fabricio Ojeda, Pablo Peña, y Nicolás Inostroza.

Guaymallén se bajó, y los de San Rafael pelean por la confirmación:

2
El pedido de Huracán de San Rafael

En las últimas horas, el Deportivo Guaymallén tomó la decisión de no disputar el Torneo Regional a pesar de contar con la plaza confirmada por parte del Consejo Federal. Según trascendió, el motivo de la negativa es puramente económico, teniendo en cuenta los altos costos que implicaría para el club participar de dicha competencia.

Por otro lado, la situación de Huracán de San Rafael y Sportivo Pedal es la que más preocupa. Ambos conjuntos están dispuestos a jugar e inclusive se ganaron el derecho dentro del campo con la conquista de la Copa Vendimia, y el bicampeonato local, respectivamente. Sin embargo, por cuestiones de la Liga Sanrafaelina relacionadas con la homologación ante AFA, sus lugares están en duda.

Ante este problema en puerta, desde el Globo ya se movieron y enviaron una nota formal solicitando que se les confirme la plaza a través de una invitación del Consejo Federal, que dejaría sin efecto cualquier complicación relacionada con el ente rector local. Esta medida también podría alcanzar a Pedal, y así ambos podrían estar sin inconvenientes.

Los mendocinos que partiparán del Torneo Regional Federal Amateur:

  • Fundación de Amigos del Deporte - Liga Mendocina
  • Atlético Argentino - Liga Mencocina– Licencia
  • Rincón del Atuel – Liga Sanrafelina– Licencia
  • Ferrocarril Oeste – Liga Alvearense
  • Sport Club Pacifico – Liga Alvearense – Licencia
  • Atlético Villa Atuel– Liga Alvearense – Licencia
  • Volantes Unidos – Liga de Malargüe
  • Deportivo Malargüe– Liga de Malargüe – Licencia
  • Vialidad Nacional– Liga de Malargüe – Licencia
  • Social y Deportivo La Dormida – Liga Rivadaviense
  • Angelino Arenas Raffo – Liga Rivadaviense
  • Sport Club San Carlos - Liga de Eugenio Bustos
  • Sportivo Pedal Club - Liga Sanrafelina -pendiente-
  • Huracán de San Rafael – Liga Sanrafelina -pendiente-
