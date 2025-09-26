River Plate ya piensa en el futuro, y se prepara para enfrentar a Riestra

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo buscará dejar atrás el mal trago sufrido en el plano internacional, cuando enfrente a Deportivo Riestra.

River Plate tenía un objetivo claro para este 2025: la Copa Libertadores. Sin embargo, la dura derrota en Brasil ante Palmeiras sacó del camino ese hito en el horizonte, y ahora deberá ajustar nuevamente sus cañones para apuntar al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por ese motivo, el partido ante Deportivo Riestra de este domingo creció exponencialmente en relevancia para el entrenador Marcelo Gallardo, que diagrama el once inicial con el que saltará al campo de juego para asegurar tres puntos importantes desde lo estadístico, pero sobre todo lo anímico.

Sin embargo, el director técnico no pierde de vista que el jueves siguiente tendrá que afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Racing Club en el Gigante de Arroyito, por lo que dosificar esfuerzos será muy importante. Por tal motivo, a esta hora las dudas sobre las titularidades alcanzan a la mitad del equipo que jugó en Brasil.

Medio equipo de River Plate está en duda vs Riestra: River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores River Plate se despidió de la Copa, pero sigue pensando en el plano local Según trascendió, los que podrían salir del equipo titular para cuidarse de cara al choque con la Academia son Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, y Marcos Acuña en la línea de fondo. En sus lugares ingresarían Fabricio Bustos, Paulo Díaz y Milton Casco, respectivamente.

En la mitad de campo son dos las bajas confirmadas por lesión. La primera de ellas es la de Juan Carlos Portillo, que se retiró en el primer tiempo en el duelo entre semana por un traumatismo en la cresta ilíaca, y la segunda es la de Enzo Pérez, con varios puntos de sutura por un corte profundo en la rodilla. Allí las opciones son varias, y dependerá del planteo táctico del entrenador.