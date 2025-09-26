26 de septiembre de 2025 - 17:42

River Plate ya piensa en el futuro, y se prepara para enfrentar a Riestra

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo buscará dejar atrás el mal trago sufrido en el plano internacional, cuando enfrente a Deportivo Riestra.

Marcelo Gallardo planifica como seguir en River Plate

Por ese motivo, el partido ante Deportivo Riestra de este domingo creció exponencialmente en relevancia para el entrenador Marcelo Gallardo, que diagrama el once inicial con el que saltará al campo de juego para asegurar tres puntos importantes desde lo estadístico, pero sobre todo lo anímico.

Medio equipo de River Plate está en duda vs Riestra:

River Plate se despidi&oacute; de la Copa, pero sigue pensando en el plano local

River Plate se despidió de la Copa, pero sigue pensando en el plano local

Según trascendió, los que podrían salir del equipo titular para cuidarse de cara al choque con la Academia son Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, y Marcos Acuña en la línea de fondo. En sus lugares ingresarían Fabricio Bustos, Paulo Díaz y Milton Casco, respectivamente.

En la mitad de campo son dos las bajas confirmadas por lesión. La primera de ellas es la de Juan Carlos Portillo, que se retiró en el primer tiempo en el duelo entre semana por un traumatismo en la cresta ilíaca, y la segunda es la de Enzo Pérez, con varios puntos de sutura por un corte profundo en la rodilla. Allí las opciones son varias, y dependerá del planteo táctico del entrenador.

Arriba, da la sensación que podría ser un partido importante para que Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja crezcan en confianza, y darle respiro a Maximiliano Salas, que tendrá una jornada más que especial el jueves en Rosario.

River Plate juega este domingo a las 18 horas en el Más Monumental ante el sorpresivo Deportivo Riestra, puntero en soledad del Grupo B de la Liga Profesional. Al ser el principal perseguidor, en caso de obtener un triunfo el Millonario se adueñaría de la cima de la tabla de posiciones.

