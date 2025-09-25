Copa Argentina: River y Racing tienen fecha y sede para un cruce decisivo

La organización de la Copa Argentina oficializó este jueves un duelo de alto voltaje entre River Plate y Racing Club , quienes se enfrentarán el próximo jueves 2 de octubre a las 18 horas por los cuartos de final del certamen .

El partido se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario , en un escenario poco habitual para ambos equipos y con el pase a semifinales como gran objetivo.

El ganador de este enfrentamiento se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya está instalado entre los cuatro mejores del torneo tras eliminar a Tigre. La sede y el horario del encuentro se confirmaron tras varios días de gestiones entre los clubes y cuestiones logísticas que retrasaron la definición.

La elección de un día y horario laborable responde, según explicaron, a razones de seguridad, para asegurar que el operativo se realice con luz natural.

Este será el primer duelo oficial de la temporada entre River y Racing, y llega en un momento clave para ambos. En Núñez, la reciente eliminación de la Copa Libertadores r econfiguró los objetivos inmediatos y, sin títulos aún desde el regreso de Marcelo Gallardo, el Millonario apuesta fuerte a la Copa Argentina como una de sus últimas chances de clasificar a la próxima Libertadores.

La última vez que se enfrentaron el Millo y la Academia, por la Copa Argentina, fue por las instancias de semifinales del año 2012

Mientas que, la Academia llega en alza, tras meterse entre los cuatro mejores del torneo continental al vencer a Vélez, pero su presente en el campeonato local genera dudas. Los dirigidos por Gustavo Costas están hoy fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, y el clásico del próximo fin de semana ante Independiente aparece como una bisagra para su futuro inmediato.

En cuanto al recorrido hasta cuartos, River eliminó a Ciudad Bolívar, San Martín de Tucumán y Unión de Santa Fe, mientras que Racing dejó en el camino a Santamarina, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra.

A la tensión deportiva se le suma un condimento extra futbolístico y las recientes fricciones entre dirigencias por la salida de Maximiliano Salas, que encendió declaraciones cruzadas y aumentó la rivalidad en la previa del choque.

Por el otro lado de los cruces, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors definirán al segundo finalista. Así, la Copa Argentina entra en su tramo decisivo con grandes nombres, rivalidades históricas y objetivos que marcan el cierre de temporada para los principales equipos del país.