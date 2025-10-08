Minuto de silencio y emoción: el sentido homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo generó una ola de tristeza en todo el fútbol argentino. Horas después de confirmarse la noticia, la Selección Argentina le dedicó un sentido homenaje durante su estadía en los Estados Unidos , donde el plantel se encontraba preparando una serie de amistosos internacionales.

Apenas se conoció la noticia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni reunió a los jugadores en el centro del campo de entrenamiento. En un gesto cargado de respeto, todo el grupo detuvo la práctica y guardó un minuto de silencio en memoria del entrenador que dejó una huella imborrable en el fútbol nacional.

El homenaje fue captado en imágenes que se difundieron rápidamente en redes sociales y medios oficiales , mostrando al plantel argentino en completo silencio, con semblantes serios y un clima de profunda emoción.

Fuentes cercanas a la delegación indicaron que la decisión de realizar el tributo surgió de manera espontánea, apenas se confirmó la noticia del fallecimiento de Russo, quien había sido reconocido por su trayectoria y su vínculo con muchos protagonistas del fútbol argentino.

Minuto de silencio en el entrenamiento de la Selección Argentina por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/Rp8cUcZUVN

Poco después, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para expresar su pesar: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia , lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, señaló la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1976052609711563101&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

El texto fue acompañado por una fotografía del entrenador, recordando su extensa carrera como jugador y director técnico, en la que alcanzó títulos nacionales e internacionales y dejó una huella en instituciones como Boca Juniors, Vélez, Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Un gesto que trasciende las camisetas

El tributo de la Selección Argentina reflejó el reconocimiento general del fútbol hacia una figura respetada y querida. Russo fue un ejemplo de profesionalismo y humildad, capaz de dejar su impronta en cada vestuario que pisó. El gesto del equipo campeón del mundo simbolizó el valor del respeto entre generaciones y la unión del fútbol argentino en momentos de dolor.

Miguel Angel Russo FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años, luego de una vida entera dedicada al fútbol. Su legado, construido desde la pasión y la integridad, seguirá presente en cada cancha donde el respeto y el amor por el deporte sean bandera.