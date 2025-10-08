El fallecimiento de Miguel Ángel Russo causa profunda conmoción en el fútbol argentino

El entrenador, querido en todo el fútbol argentino, falleció a los 69 años luego de cursar una internación domiciliaria.

El ambiente del fútbol argentino despide a una persona que se hizo querer por todo lo realizado dentro y fuera del campo. Este miércoles, el director técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo falleció producto de una complicación en su cuadro de salud.

En las últimas semanas, el adiestrador había sufrido un revés en su estado de salud, lo que provocó que tuviera que cursar internaciones producto de deshidratación y una infección urinaria. En la última ocasión, luego del empate 2 a 2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, Russo recibió atención médica para luego quedar internado en su domicilio.

Durante estos días, familiares, amigos, allegados y miembros de su cuerpo técnico se mantuvieron cerca de Miguel, que se encontraba con pronóstico reservado y asistencia constante. La preocupación también había llegado al plantel Xeneize, donde el DT estaba a cargo desde el mes de junio.

Miguel Ángel Russo, una trayectoria intachable: Miguel Angel Russo El entrenador celebró la victoria en la Bombonera y llenó de elogios a sus jugadores. @lanumero12comar Miguel Ángel Russo había aceptado el desafío de dirigir a Boca en la previa de la disputa del Mundial de Clubes, y debió afrontar dos duros encuentros ante Benfica y Bayern Munich. Luego de la temprana eliminación en dicho certamen, continuó al frente del plantel en el Torneo Clausura. Allí, tuvo la peor racha de la historia del club, pero con mucha fuerza y sapiencia pudo revertirla hasta dejar al club peleando por la cima de la tabla, y clasificando a la Copa Libertadores.

A lo largo de su carrera, Russo dejó una imagen muy positiva en varias instituciones. Salió campeón de América con Boca en 2007, además de consagrarse con Rosario Central del torneo de la B Nacional y de la Copa de la Liga en 2023. Su palmarés además incluye otras tres consagraciones en la segunda categoría (Lanús en dos ocasiones y Estudiantes de La Plata), y dos vueltas olímpicas en Primera División (Vélez, y Boca).