Los números e hitos de Miguel Ángel Russo en su carrera

Miguel Ángel Russo , que falleció el 8 de octubre de 2025 a los 69 años, dejó una huella imborrable en el fútbol nacional e internacional . Su trayectoria combina títulos, resiliencia y una pasión inquebrantable por el deporte y que lo disfrutó hasta sus últimos días.

Lo cierto es que Russo fue mucho más que un técnico exitoso, sino que fue una figura sumamente respetada por generaciones enteras del fútbol argentino. Nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús , el entrenador dedicó más de cinco décadas a este deporte, primero como jugador y luego como entrenador, con una carrera marcada por logros, regresos y una profunda conexión con los clubes que dirigió.

Russo fue un hombre de un solo club como futbolista . Debutó en Estudiantes de La Plata en 1975 y se retiró allí mismo en 1988, con 418 partidos y 11 goles . Integró los planteles campeones del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983 , bajo la conducción de Carlos Bilardo.

Su carrera como director técnico comenzó en Lanús en 1989 , donde logró los ascensos a Primera División en 1990 y 1992 , aunque también sufrió un descenso en 1991. Desde entonces, su nombre comenzó a sonar con fuerza en los bancos del fútbol argentino.

En el país dirigió a nueve clubes : = Lanús (1989-94 y 1999-2000), Estudiantes (1994-96 y 2011), Colón (1999), Los Andes (2000-01), Vélez (2004-06 y 2014-15), Boca (2007, 2020-21 y 2025), San Lorenzo (2008-09 y 2024-25), Racing (2010-2011) y Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24). En el exterior, su recorrido lo llevó a siete países , entre ellos Chile, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita, al frente de equipos como Universidad de Chile, Salamanca, Monarcas Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al-Nassr .

Los títulos que marcaron el camino de Miguel Ángel Russo

A lo largo de su carrera, Russo conquistó ocho títulos oficiales en el fútbol argentino:

Tres campeonatos del Nacional B : con Lanús (1991-92) , Estudiantes (1994-95) y Rosario Central (2012-13) .

: con , y . Dos títulos de Primera División : con Vélez Sarsfield (Clausura 2005) y Boca Juniors (Superliga 2019-20) .

: con y . Una Copa Argentina (2019-2020) con Boca.

con Boca. Una Copa de la Liga Profesional (2023) con Rosario Central.

El logro más recordado de su carrera fue la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, en la que su equipo venció a Gremio por un 5-0 global, la final más amplia en la historia del certamen continental.

El mundo del fútbol envía fuerzas a Miguel Ángel Russo en este momento. Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

Por otro lado, en el extranjero, dejó una marca profunda en Millonarios de Colombia, con quienes obtuvo el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018. En cada país donde trabajó, su figura se asoció a la disciplina y al compromiso.