Los números e hitos de Miguel Ángel Russo en su carrera

El mundo del fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien supo ganar ocho títulos como entrenador en la Argentina.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Lo cierto es que Russo fue mucho más que un técnico exitoso, sino que fue una figura sumamente respetada por generaciones enteras del fútbol argentino. Nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús, el entrenador dedicó más de cinco décadas a este deporte, primero como jugador y luego como entrenador, con una carrera marcada por logros, regresos y una profunda conexión con los clubes que dirigió.

Una vida ligada a Estudiantes

Russo fue un hombre de un solo club como futbolista. Debutó en Estudiantes de La Plata en 1975 y se retiró allí mismo en 1988, con 418 partidos y 11 goles. Integró los planteles campeones del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, bajo la conducción de Carlos Bilardo.

Primeros pasos como entrenador

Su carrera como director técnico comenzó en Lanús en 1989, donde logró los ascensos a Primera División en 1990 y 1992, aunque también sufrió un descenso en 1991. Desde entonces, su nombre comenzó a sonar con fuerza en los bancos del fútbol argentino.

En el país dirigió a nueve clubes: = Lanús (1989-94 y 1999-2000), Estudiantes (1994-96 y 2011), Colón (1999), Los Andes (2000-01), Vélez (2004-06 y 2014-15), Boca (2007, 2020-21 y 2025), San Lorenzo (2008-09 y 2024-25), Racing (2010-2011) y Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24). En el exterior, su recorrido lo llevó a siete países, entre ellos Chile, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita, al frente de equipos como Universidad de Chile, Salamanca, Monarcas Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al-Nassr.

Los títulos que marcaron el camino de Miguel Ángel Russo

A lo largo de su carrera, Russo conquistó ocho títulos oficiales en el fútbol argentino:

  • Tres campeonatos del Nacional B: con Lanús (1991-92), Estudiantes (1994-95) y Rosario Central (2012-13).
  • Dos títulos de Primera División: con Vélez Sarsfield (Clausura 2005) y Boca Juniors (Superliga 2019-20).
  • Una Copa Argentina (2019-2020) con Boca.
  • Una Copa de la Liga Profesional (2023) con Rosario Central.

El logro más recordado de su carrera fue la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, en la que su equipo venció a Gremio por un 5-0 global, la final más amplia en la historia del certamen continental.

Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

Por otro lado, en el extranjero, dejó una marca profunda en Millonarios de Colombia, con quienes obtuvo el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018. En cada país donde trabajó, su figura se asoció a la disciplina y al compromiso.

